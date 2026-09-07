США досягнули "суттєвого прогресу" щодо мирних перемовин з Україною та РФ, - Віткофф
За дорученням президента США Дональда Трампа американська делегація відвідала Москву та Київ, щоб сприяти додатковому діалогу для завершення війни Росії проти України.
Про це повідомив спецпосланець Стів Віткофф у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
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Умови поїздки
За словами Віткоффа, перед візитом Росія та Україна погодили триденний режим відмови від обстрілів, аби уможливити проведення цих перемовин.
Зустрічі
Спецпосланець Віткофф, Джаред Кушнер, а також представники Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів США зустрілися як з диктатором Росії Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної зі сторін.
У Києві до делегацій також долучилися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками.
Результати перемовин
"Було досягнуто суттєвого прогресу, включно з рухом щодо планування додаткових тристоронніх переговорів", — заявив Віткофф.
Президент Трамп, за його словами, наполегливо працює над тим, щоб зупинити вбивства та досягти тривалого і стійкого миру.
Візит Віткоффа та Кушнера в Москву
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
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Та й з Іраном все краще та краще у перемовинах. 😛
Чергова заява з розряду "Я не всрався".