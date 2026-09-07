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Новини Мирний план США Мирні перемовини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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США досягнули "суттєвого прогресу" щодо мирних перемовин з Україною та РФ, - Віткофф

Віткофф та Кушнер у Києві

За дорученням президента США Дональда Трампа американська делегація відвідала Москву та Київ, щоб сприяти додатковому діалогу для завершення війни Росії проти України.

Про це повідомив спецпосланець Стів Віткофф у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Умови поїздки

За словами Віткоффа, перед візитом Росія та Україна погодили триденний режим відмови від обстрілів, аби уможливити проведення цих перемовин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посланці Трампа привезли до Києва оновлені версії попередніх мирних планів: головною суперечністю залишається Донбас, - FT

Зустрічі

Спецпосланець Віткофф, Джаред Кушнер, а також представники Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів США зустрілися як з диктатором Росії Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної зі сторін.

У Києві до делегацій також долучилися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками.

Результати перемовин

"Було досягнуто суттєвого прогресу, включно з рухом щодо планування додаткових тристоронніх переговорів", — заявив Віткофф.

Президент Трамп, за його словами, наполегливо працює над тим, щоб зупинити вбивства та досягти тривалого і стійкого миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду з переговорною групою після візиту Віткоффа та Кушнера: Готуємо наступні зустрічі 

Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже покинули Київ на спецпотязі "Експрес Миру". ФОТО

Автор: 

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Топ коментарі
+16
Ізраїль з Хамас теж вже помирили ці клоуни. 😁

Та й з Іраном все краще та краще у перемовинах. 😛

Чергова заява з розряду "Я не всрався".
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07.09.2026 17:36 Відповісти
+11
Хтось думає що ці "двоє із ларця" їздили вирішувати проблеми України та параші? Ні! Вони їздили вирішувати проблеми трампа. А що зараз портібно трампу? Звичайно, тимчасове послаблення, а в кращому випадку, припинення бойових дій до виборів в штатах. Робіть висновки.
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07.09.2026 17:37 Відповісти
+6
Легітимізували особисту зустріч Трампа з Пуйлом. Тепер Трамп чистенький, і ніби йде домовлятись про мир.
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07.09.2026 17:35 Відповісти

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