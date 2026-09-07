США досягнули "суттєвого прогресу" щодо мирних перемовин з Україною та РФ, - Віткофф

За дорученням президента США Дональда Трампа американська делегація відвідала Москву та Київ, щоб сприяти додатковому діалогу для завершення війни Росії проти України.

Про це повідомив спецпосланець Стів Віткофф у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Умови поїздки

За словами Віткоффа, перед візитом Росія та Україна погодили триденний режим відмови від обстрілів, аби уможливити проведення цих перемовин.

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Зустрічі

Спецпосланець Віткофф, Джаред Кушнер, а також представники Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів США зустрілися як з диктатором Росії Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної зі сторін.

У Києві до делегацій також долучилися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками.

Результати перемовин

"Було досягнуто суттєвого прогресу, включно з рухом щодо планування додаткових тристоронніх переговорів", — заявив Віткофф.

Президент Трамп, за його словами, наполегливо працює над тим, щоб зупинити вбивства та досягти тривалого і стійкого миру.

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Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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