Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже покинули Київ на спецпотязі "Експрес Миру". ФОТО
Спедспредаставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже залишили Київ.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише Цензор.НЕТ.
"Експрес миру" для спецпредставників США
В "Укрзалізниці" наголосили, що американські спецпосланці поїхали з Києва потягом "Експрес миру".
"Їм подякували за візит і побажали "повертатися скоріше й розширювати географію подорожей - щоб тихі вікенди були і в інших містах", - йдеться у повідомленні.
Раніше президент Володимир Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит до Києва.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
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Вони відірвані від реальності. Вони взагалі просто укурені говнити" ***** так королеву воровать так міліон"