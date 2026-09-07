Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже покинули Київ на спецпотязі "Експрес Миру". ФОТО

Спедспредаставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже залишили Київ.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише Цензор.НЕТ.

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"Експрес миру" для спецпредставників США

В "Укрзалізниці" наголосили, що американські спецпосланці поїхали з Києва потягом "Експрес миру".

"Їм подякували за візит і побажали "повертатися скоріше й розширювати географію подорожей - щоб тихі вікенди були і в інших містах", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит до Києва.

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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