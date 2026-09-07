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Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже покинули Київ на спецпотязі "Експрес Миру". ФОТО

Кушнер і Віткофф їдуть з Києва

Спедспредаставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже залишили Київ. 

Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише Цензор.НЕТ.

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"Експрес миру" для спецпредставників США 

В "Укрзалізниці" наголосили, що американські спецпосланці поїхали з Києва потягом "Експрес миру".

"Їм подякували за візит і побажали "повертатися скоріше й розширювати географію подорожей - щоб тихі вікенди були і в інших містах", - йдеться у повідомленні. 

Кушнер і Віткофф

Раніше президент Володимир Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит до Києва.

Також читайте: У спецпоїзді до Києва Віткоффу і Кушнеру підготували вечерю з кримськотатарськими стравами. ФОТОрепортаж

Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте також: Віткофф: Моє завдання разом із Кушнером — зблизити позиції України та Росії і створити канали комунікації

Автор: 

Кушнер Джаред (109) перемовини (3849) Укрзалізниця (2779) Віткофф Стів (362)
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Топ коментарі
+8
"еспрес миру" "словник потужності" "палатка незламності" "КОНТРНАСТУП" "реактивний дрон паляниця" і тд - в 2019 році вибрали приколістів і СММників.

Вони відірвані від реальності. Вони взагалі просто укурені говнити" ***** так королеву воровать так міліон"
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07.09.2026 00:39 Відповісти
+2
Не покинули (бросили), а залишили, вибули
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07.09.2026 00:40 Відповісти
+2
Толку від них, тільки що Київ не бомбили добу.Не могли цих двох ненароком у Суми завести на пару днів.Хоч би виспались люди.
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07.09.2026 00:52 Відповісти

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