Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже покинули Киев на спецпоезде "Экспресс мира"
Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже покинули Киев.
Об этом сообщает "Укрзалізниця", пишет Цензор.НЕТ.
"Экспресс мира" для спецпредставителей США
В "Укрзалізниці" подчеркнули, что американские спецпосланцы уехали из Киева на поезде "Экспресс мира".
"Им поблагодарили за визит и пожелали "возвращаться поскорее и расширять географию путешествий - чтобы тихие выходные были и в других городах", - говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев.
Визит посланников Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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Вони відірвані від реальності. Вони взагалі просто укурені говнити" ***** так королеву воровать так міліон"