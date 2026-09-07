Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже покинули Киев на спецпоезде "Экспресс мира"

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже покинули Киев.

Об этом сообщает "Укрзалізниця", пишет Цензор.НЕТ.

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"Экспресс мира" для спецпредставителей США

В "Укрзалізниці" подчеркнули, что американские спецпосланцы уехали из Киева на поезде "Экспресс мира".

"Им поблагодарили за визит и пожелали "возвращаться поскорее и расширять географию путешествий - чтобы тихие выходные были и в других городах", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев.

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Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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