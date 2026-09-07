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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже покинули Киев на спецпоезде "Экспресс мира"

Кушнер и Виткофф уезжают из Киева

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже покинули Киев. 

Об этом сообщает "Укрзалізниця", пишет Цензор.НЕТ.

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"Экспресс мира" для спецпредставителей США 

В "Укрзалізниці" подчеркнули, что американские спецпосланцы уехали из Киева на поезде "Экспресс мира".

"Им поблагодарили за визит и пожелали "возвращаться поскорее и расширять географию путешествий - чтобы тихие выходные были и в других городах", - говорится в сообщении. 

Кушнер и Виткофф

Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев.

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Визит посланников Трампа в Украину

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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Автор: 

Кушнер Джаред (113) переговоры (6011) Укрзализныця (3003) Стив Уиткофф (367)
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Топ комментарии
+24
"еспрес миру" "словник потужності" "палатка незламності" "КОНТРНАСТУП" "реактивний дрон паляниця" і тд - в 2019 році вибрали приколістів і СММників.

Вони відірвані від реальності. Вони взагалі просто укурені говнити" ***** так королеву воровать так міліон"
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07.09.2026 00:39 Ответить
+10
Толку від них, тільки що Київ не бомбили добу.Не могли цих двох ненароком у Суми завести на пару днів.Хоч би виспались люди.
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07.09.2026 00:52 Ответить
+7
Біба і Боба
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07.09.2026 01:18 Ответить

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