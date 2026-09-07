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Новини Мирні перемовини Переговори України та РФ
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Віткофф та Кушнер впевнені, що РФ буде готова до мирних переговорів з Україною після виборів у Держдуму, - ЗМІ

Спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили союзникам про "нову готовність Росії до мирних перемовин" з Україною після виборів у російську Держдуму.

Про це пише Le Figaro з посиланням на джерело в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Американці повідомили нам, що після виборів до Думи очікується нова готовність Росії до переговорів і що в цьому контексті слід готуватися до нового етапу переговорів", — повідомив Єлисейський палац під час телефонної наради з журналістами. Йдеться про вибори до нижньої палати російського парламенту, заплановані на 18-20 вересня.

Під час розмови 6 вересня американських представників із радниками з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії — Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером і Джонатаном Пауеллом — не уточняли параметрів можливих переговорів, на які, як стверджують США, погодилася Росія.

Національні радники Франції, Німеччини та Великої Британії домовилися підтримувати постійний контакт упродовж найближчих тижнів і спільно з українською стороною напрацювати чіткі умови для можливих переговорів із Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США досягнули "суттєвого прогресу" щодо мирних перемовин з Україною та РФ, - Віткофф

Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте також: Посланці Трампа привезли до Києва оновлені версії попередніх мирних планів: головною суперечністю залишається Донбас, - FT

Автор: 

Кушнер Джаред (129) росія (47633) переговори з Росією (1676) Віткофф Стів (376)
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Топ коментарі
+5
Епанутуе дебилы на болотах отродясь не было никаких выборов...это же надо быть такими кретинами..
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07.09.2026 18:57 Відповісти
+4
Шістка російської мафії в США товаріщ Вітьков та зятьков легітимізують Геноцид українського народу та тиснуть руки військовому злочинцю якого розшукує Ґааґа з дозволу Оманського. Ось що це за "перемовини".
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07.09.2026 18:57 Відповісти
+3
ЧОГО?
ЯК?
Вони в психіатра провірялись?
Яка посада у Кушнера? - ЗЯТЬ це не посада
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07.09.2026 18:57 Відповісти

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