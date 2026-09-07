Віткофф та Кушнер впевнені, що РФ буде готова до мирних переговорів з Україною після виборів у Держдуму, - ЗМІ

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили союзникам про "нову готовність Росії до мирних перемовин" з Україною після виборів у російську Держдуму.

Про це пише Le Figaro з посиланням на джерело в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Американці повідомили нам, що після виборів до Думи очікується нова готовність Росії до переговорів і що в цьому контексті слід готуватися до нового етапу переговорів", — повідомив Єлисейський палац під час телефонної наради з журналістами. Йдеться про вибори до нижньої палати російського парламенту, заплановані на 18-20 вересня.

Під час розмови 6 вересня американських представників із радниками з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії — Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером і Джонатаном Пауеллом — не уточняли параметрів можливих переговорів, на які, як стверджують США, погодилася Росія.

Національні радники Франції, Німеччини та Великої Британії домовилися підтримувати постійний контакт упродовж найближчих тижнів і спільно з українською стороною напрацювати чіткі умови для можливих переговорів із Росією.

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Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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