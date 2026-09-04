Мирные переговоры с РФ могут возобновиться в конце сентября, но прекращения огня не будет до весны, - Буданов

Переговоры о мире в Украине при посредничестве США возможны в конце сентября. Однако условия для прекращения огня со стороны РФ вряд ли будут созданы до весны 2027 года.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прогноз относительно возобновления переговоров

По оценке Буданова, Россия и Украина в настоящее время находятся в состоянии эскалации войны, частично пытаясь получить преимущество перед окончательными переговорами о мирном урегулировании.

Он предположил, что переговоры с участием администрации Трампа могут возобновиться в конце сентября - после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.

Началом нового раунда переговоров, по словам Буданова, может стать визит в Киев представителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буданов советовал Зеленскому не уступать Донбасс ради мира с Россией, - NYT

Прекращение огня

Хотя переговоры могут возобновиться в этом месяце, отметил Буданов, условия для прекращения огня вряд ли будут созданы до весны 2027 года.

Он считает, что Россия, вероятно, попытается сломить Украину новой стратегической зимней кампанией обстрелов, которая станет четвертой с начала полномасштабной войны.

Буданов добавил, что готов к любому шагу, который положит конец этой войне, но только если эти условия будут приемлемы для Украины.

"Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что мы воюем. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно. Рано или поздно переговоры к чему-то приведут. Нельзя сражаться всю жизнь", - подчеркнул он.

По его мнению, даже во время боевых действий стоит вести "открытые разговоры" с противником.

"Я офицер военной разведки. Всю свою жизнь я нахожусь в диалогах и коммуникациях. Для меня это не сложно", - добавил глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон опроверг, что сорвал переговоры Украины с РФ в 2022 году: "Единственное, что я сказал — мы будем рядом"