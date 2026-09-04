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Новости Мирные переговоры Переговоры Украины и РФ
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Мирные переговоры с РФ могут возобновиться в конце сентября, но прекращения огня не будет до весны, - Буданов

буданов

Переговоры о мире в Украине при посредничестве США возможны в конце сентября. Однако условия для прекращения огня со стороны РФ вряд ли будут созданы до весны 2027 года.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

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Прогноз относительно возобновления переговоров

По оценке Буданова, Россия и Украина в настоящее время находятся в состоянии эскалации войны, частично пытаясь получить преимущество перед окончательными переговорами о мирном урегулировании.

Он предположил, что переговоры с участием администрации Трампа могут возобновиться в конце сентября - после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.

Началом нового раунда переговоров, по словам Буданова, может стать визит в Киев представителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Прекращение огня

  • Хотя переговоры могут возобновиться в этом месяце, отметил Буданов, условия для прекращения огня вряд ли будут созданы до весны 2027 года.
  • Он считает, что Россия, вероятно, попытается сломить Украину новой стратегической зимней кампанией обстрелов, которая станет четвертой с начала полномасштабной войны.

Буданов добавил, что готов к любому шагу, который положит конец этой войне, но только если эти условия будут приемлемы для Украины.

"Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что мы воюем. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно. Рано или поздно переговоры к чему-то приведут. Нельзя сражаться всю жизнь", - подчеркнул он.

По его мнению, даже во время боевых действий стоит вести "открытые разговоры" с противником.

"Я офицер военной разведки. Всю свою жизнь я нахожусь в диалогах и коммуникациях. Для меня это не сложно", - добавил глава ОП.

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Автор: 

Буданов Кирилл (652) переговоры (5997) переговоры с Россией (1546) прекращения огня (460)
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Топ комментарии
+6
Та це ж мрія всього того сміття, що зараз керує Україною і (європи).
Ніби переговори є, США сильно не тиснуть, війна триває, мародерство також...
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04.09.2026 17:12 Ответить
+6
Де наша балістика?
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04.09.2026 17:18 Ответить
+5
Покажіть цьому дурню що заявив сьогодні радник *****. Кацапи хочуть знищити українців. І заселитися на нашу землю як сарана. Крапка. І щоб їх попустило треба щоб ***** здохло. Або кривавий бунт бидла через відсутність бухла та сигарет. Переговірник мамкин.
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04.09.2026 17:20 Ответить

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