Мирные переговоры с РФ могут возобновиться в конце сентября, но прекращения огня не будет до весны, - Буданов
Переговоры о мире в Украине при посредничестве США возможны в конце сентября. Однако условия для прекращения огня со стороны РФ вряд ли будут созданы до весны 2027 года.
Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Прогноз относительно возобновления переговоров
По оценке Буданова, Россия и Украина в настоящее время находятся в состоянии эскалации войны, частично пытаясь получить преимущество перед окончательными переговорами о мирном урегулировании.
Он предположил, что переговоры с участием администрации Трампа могут возобновиться в конце сентября - после парламентских выборов в России и за несколько недель до промежуточных выборов в США.
Началом нового раунда переговоров, по словам Буданова, может стать визит в Киев представителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Прекращение огня
- Хотя переговоры могут возобновиться в этом месяце, отметил Буданов, условия для прекращения огня вряд ли будут созданы до весны 2027 года.
- Он считает, что Россия, вероятно, попытается сломить Украину новой стратегической зимней кампанией обстрелов, которая станет четвертой с начала полномасштабной войны.
Буданов добавил, что готов к любому шагу, который положит конец этой войне, но только если эти условия будут приемлемы для Украины.
"Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что мы воюем. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно. Рано или поздно переговоры к чему-то приведут. Нельзя сражаться всю жизнь", - подчеркнул он.
По его мнению, даже во время боевых действий стоит вести "открытые разговоры" с противником.
"Я офицер военной разведки. Всю свою жизнь я нахожусь в диалогах и коммуникациях. Для меня это не сложно", - добавил глава ОП.
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