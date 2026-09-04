Мирні перемовини можуть відновитися з РФ наприкінці вересня, але припинення вогню не буде до весни, - Буданов

Переговори щодо миру в Україні за посередництва США можливі наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню з РФ навряд чи будуть створені до весни 2027 року.

Про це розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Прогноз щодо відновлення переговорів

За оцінкою Буданова, Росія та Україна нині перебувають у стані ескалації війни, частково намагаючись здобути перевагу перед остаточними переговорами щодо мирного врегулювання.

Він припустив, що перемовини за участю адміністрації Трампа можуть поновитися наприкінці вересня — після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США.

Початком нового раунду переговорів, за словами Буданова, може стати візит до Києва представників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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Припинення вогню

Хоча переговори можуть поновитися цього місяця, зазначив Буданов, умови для припинення вогню навряд чи будуть створені до весни 2027 року.

Він вважає, що Росія, ймовірно, спробує зламати Україну новою стратегічною зимовою кампанією обстрілів, яка стане четвертою від початку повномасштабної війни.

Буданов додав, що готовий до будь-якого кроку, який покладе край цій війні, але якщо ці умови будуть прийнятними для України.

"Звичайно, ми не можемо довіряти один одному, бо ми воюємо. Це логічно та зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може тривати вічно. Рано чи пізно переговори до чогось приведуть. Не можна боротися все життя", — наголосив він.

На його думку, навіть під час бойових дій варто вести "відкриті розмови" з противником.

"Я офіцер військової розвідки. Усе своє життя я перебуваю в діалогах та комунікаціях. Для мене це не складно", — додав керівник ОП.

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