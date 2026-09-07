США розглядають можливість деескалації між Україною та РФ упродовж зими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що США вивчають можливість того, щоб Україна та Росія зробили кроки для деескалації війни взимку, одночасно відновивши перемовини щодо ширшої мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв'ю Axios у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Про Путіна та зустріч із Віткоффом та Кушнером

У Києві Зеленський зустрівся зі спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером — це стало їхнім першим візитом до України з початку другого терміну Трампа. Перед цим Кушнер і Віткофф провели тригодинну зустріч із Путіним у Кремлі в суботу.

За словами президента України, меседж від американських посланців полягав у тому, що "росіяни готові вести перемовини".

Водночас Зеленський залишається скептичним, оскільки дії Росії на полі бою та нещодавня ескалація ударів не демонструють готовності до компромісу. Втім, за його оцінкою, після поїздки американських посланців Путін "готовий обговорювати" ідеї щодо просування перемовин.

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Ідеї щодо деескалації

Зеленський розповів, що метою візиту американських посланців до Москви й Києва було насамперед "розблокувати" дипломатичний процес, хоча вони також привезли нові ідеї. Деталей він не розкрив, однак зазначив, що частина обговорень стосувалася "можливих кроків деескалації з боку Росії та України напередодні та під час зими".

"Є ідеї щодо енергетичних об'єктів і щодо зернових поставок, щодо електроенергетичних об'єктів і щодо експорту нафти й газу. У нас різні інтереси — у Росії та в нас", — сказав президент.

На запитання, чи передбачає новий американський підхід одночасно відновлення перемовин і спробу досягти розуміння, яке дозволило б Україні та Росії пережити зиму без масштабної ескалації, Зеленський відповів, що таке тлумачення "дуже близьке до реальності цих розмов".

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Він описав першу мету як відновлення перемовин, а другу — як спробу зробити наступну зиму іншою порівняно з попередніми, коли російські удари по енергетичній інфраструктурі загострювали війну.

Водночас американські посадовці визнають, що не знають, чи вдасться врахувати інтереси обох сторін до настання зими — попередні спроби домовитися про перемир'я чи паузу в ударах по енергооб'єктах незмінно провалювалися.

Путін та Трамп

Зеленський вважає, що тижні перед зимою відкривають вікно можливостей для дипломатії. Він переконаний, що диктатор РФ Путін розраховує на чергову важку зиму, аби послабити Україну, однак водночас лідер Кремля "потребує Трампа" і не хоче його засмучувати напередодні проміжних виборів у США.

"Путін не хоче його засмучувати", — сказав Зеленський, додавши, що, на його думку, Путін може прагнути дати Трампу "дипломатичну перемогу" перед виборами.

Президент зазначив, що навіть якщо Путін не хоче деескалації, адміністрація Трампа може на нього тиснути.

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