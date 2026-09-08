У 20-х числах вересня розраховую на зустріч з Трампом, - Зеленський
Україна розраховує на конкретний результат у питанні отримання антибалістичних ракет від США. Відповідні потреби вже передали представникам Трампа.
Про це президент Зеленський заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Зеленського, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер отримали детальну інформацію про необхідні Україні антибалістичні ракети та строки їх постачання.
"Я розраховую на зустріч у 20-х числах з президентом Трампом. Підняття цієї теми (протидії балістиці. - Ред.). І, дай Бог, буде результат", - сказав президент.
Глава держави зазначив, що сторони рухаються до тристороннього формату.
"Тут я не можу всі деталі розкривати. Ми домовилися з американською стороною, що давайте все це підготуємо між собою, а потім вже прокомунікуємо із суспільством", - додав він.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
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