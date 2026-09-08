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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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У 20-х числах вересня розраховую на зустріч з Трампом, - Зеленський

Зеленський сказав, коли може зустрітися із Трампом

Україна розраховує на конкретний результат у питанні отримання антибалістичних ракет від США. Відповідні потреби вже передали представникам Трампа.

Про це президент Зеленський заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Зеленського, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер отримали детальну інформацію про необхідні Україні антибалістичні ракети та строки їх постачання.

"Я розраховую на зустріч у 20-х числах з президентом Трампом. Підняття цієї теми (протидії балістиці. - Ред.). І, дай Бог, буде результат", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що сторони рухаються до тристороннього формату. 

"Тут я не можу всі деталі розкривати. Ми домовилися з американською стороною, що давайте все це підготуємо між собою, а потім вже прокомунікуємо із суспільством", - додав він.

Читайте: Трамп провів розмову з Бернемом: говорили про завершення війни в Україні

Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте: Зеленський про масовану атаку РФ: Дуже хороші результати щодо збиття крилатих ракет, особливо непросто з балістикою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (26906) Трамп Дональд (8201)
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Топ коментарі
+4
Дебіл недороблений. Тобі мало біди з минулих поїздок? Коли ти мразота гнусява вже заспокоїшся своїми переговорами з людоїдами. На що ти розраховуєш, що вони тебе приймуть в свій клуб? Ти для них лише Лох
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08.09.2026 11:56 Відповісти
+3
зустрітись щоб що ?

просто потужно зробити фото ...
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08.09.2026 11:52 Відповісти
+2
Члєнограй знову роздуває щоки ні про що.
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08.09.2026 11:51 Відповісти

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