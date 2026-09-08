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Новини Мирні перемовини
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У "пакеті миру" Кушнера є дуже непогані ідеї, - Зеленський

Пакет миру Кушнера: що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із представниками США були озвучені кілька нових ідей щодо мирного врегулювання, які Україна наразі опрацьовує

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі ЗМІ.

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Подробиці

"Що стосується пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей. Скажу вам відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних. Чи вийде їх актуалізувати та зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю.

Але те, що ми попрацюємо і пропрацюємо деталі, і наше бачення, нашу реакцію на ці ідеї, - факт", - пояснив президент.

Наразі Зеленський не може озвучити ці ідеї, бо спочатку треба над ними попрацювати. 

"А вже потім це будемо комунікувати", - підсумував глава держави.

Читайте: У 20-х числах вересня розраховую на зустріч з Трампом, - Зеленський

Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Також читайте: Зеленський про масовану атаку РФ: Дуже хороші результати щодо збиття крилатих ракет, особливо непросто з балістикою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (26906) Кушнер Джаред (138) США (22571) Віткофф Стів (376)
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Топ коментарі
+9
Для кого вони непогані?
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08.09.2026 12:06 Відповісти
+9
Блаблаблабла...трісь хером по роялю.
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08.09.2026 12:06 Відповісти
+9
Гнида ти гнусява, йди нах. зі своїми ідеями від своїх **************. В кремлівських прихвостнів априорі не може бути нічого хорошого для України. Тому що їхня ціль є повне знищення і розподіл України, щоб потім ділити Європу і весь світ
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08.09.2026 12:08 Відповісти

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