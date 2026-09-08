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У "пакеті миру" Кушнера є дуже непогані ідеї, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із представниками США були озвучені кілька нових ідей щодо мирного врегулювання, які Україна наразі опрацьовує
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі ЗМІ.
Подробиці
"Що стосується пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей. Скажу вам відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних. Чи вийде їх актуалізувати та зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю.
Але те, що ми попрацюємо і пропрацюємо деталі, і наше бачення, нашу реакцію на ці ідеї, - факт", - пояснив президент.
Наразі Зеленський не може озвучити ці ідеї, бо спочатку треба над ними попрацювати.
"А вже потім це будемо комунікувати", - підсумував глава держави.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
Топ коментарі
+9 Марта Шепель #549182
показати весь коментар08.09.2026 12:06 Відповісти Посилання
+9 Gary Grant
показати весь коментар08.09.2026 12:06 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.09.2026 12:08 Відповісти Посилання
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