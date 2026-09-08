Кремль пригрозил Украине из-за отказа от условий "мира": Россия "очень близка к победе"

В Кремле заявили об абсолютной уверенности в победе России в Украине и пригрозили Киеву "неприятными последствиями" из-за отказа от их "миротворческих предложений".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с представителями индийских СМИ, его цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Заявление о "близкой победе"

"Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно", - сказал Песков, добавив, что, несмотря на такое "продвижение вперед", в Кремле "в любую минуту готовы перейти на мирный путь урегулирования".

При этом пресс-секретарь добавил, что российская сторона давно обозначила, на каких условиях будет готова к "урегулированию".

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Угроза Киеву

Песков заявил, что чем дольше Украина будет отказываться от "миротворческого процесса", тем "все более неприятными" будут становиться "положение Киева и требования к нему".

На просьбу представителей СМИ прокомментировать предложения спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые на выходных посетили сначала Москву, а затем Киев, пресс-секретарь Путина ответил, что все, что связано с усилиями американских переговорщиков, должно происходить "в тишине".

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