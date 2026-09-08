Кремль пригрозив Україні через відмову від умов "миру": Росія "дуже близька до перемоги"

У Кремлі заявили про абсолютну впевненість у перемозі Росії в Україні та пригрозили Києву "неприємними наслідками" через відмову від їхніх "миротворчих пропозицій".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков під час спілкування з представниками індійських ЗМІ, його цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Заява про "близьку перемогу"

"Ми впевнені, що перемога дуже близька. Ми дуже впевнені у нашому військовому потенціалі, у діях наших військових. Наші бойові дії йдуть дуже успішно", — сказав Пєсков, додавши, що попри такий "рух вперед" у Кремлі "будь-якої хвилини готові перейти на мирний шлях врегулювання".

При цьому речник додав, що російська сторона давно окреслила, на яких умовах буде готова до "врегулювання".

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Погроза Києву

Пєсков заявив, що чим довше Україна відмовлятиметься від "миротворчого процесу", тим "дедалі неприємнішими" ставатимуть "становище Києва та вимоги до нього".

На прохання представників медіа прокоментувати пропозиції спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, які на вихідних їздили спочатку до Москви, а потім до Києва, речник Путіна відповів, що все, пов'язане із зусиллями американських переговорників, має відбуватися "у тиші".

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