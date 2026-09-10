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Новости Удары по энергетике Установление энергетического перемирия
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В Кремле заявили, что энергетическое перемирие пока не обсуждается: РФ продолжает наносить удары по целям в Украине

Песков об энергетическом перемирии

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время энергетическое перемирие не обсуждается, и российские военные продолжают наносить удары по целям в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Энергетическое перемирие

"Энергетическое перемирие с Украиной в настоящее время предметно не обсуждается", — заявил Песков.

Также он отметил, что российские военные системно и планомерно наносят удары по целям в Украине якобы в ответ на удары Киева.

По словам Пескова, Украина сейчас якобы предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие "в той сфере, которая является для них ахиллесовой пятой" — в энергетике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ анонсировало массированные удары по украинской энергетике: подготовка уже начата

Мирные переговоры

Отмечается, что Абу-Даби будет в повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров по урегулированию, когда дело дойдет до предметного обсуждения.

Песков заявил, что "мирное урегулирование является более целесообразным, но при отсутствии таких возможностей Россия продолжает "СВО"".

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора добавил, что условия РФ "для прекращения конфликта в Украине" не изменились и хорошо известны.

Читайте также: В Киеве прекрасно знают, какие компромиссы нужны РФ, чтобы встать на путь мирного урегулирования, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (2105) энергетика (3661) перемирие (1785)
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Топ комментарии
+6
А Україна теж бьє дзеркально по єнергетиці рашки? Чи тільки склади з трусами здатна?
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10.09.2026 16:54 Ответить
+4
Це українські військові планомірно б'ють по цілям на паРаші у відповідь на неспровоковану агресію ерефії і бомбардування українських населених пунктів. Випалювати є що і відомо.
Слава нації! Пи...дець расєйській *********!
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10.09.2026 16:52 Ответить
+3
І не буде обговорюватись, до поки в Україні, балістикою опікується, запасний українець штілерман і менеджер з бетонних лавочек...
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10.09.2026 16:52 Ответить

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