В Кремле заявили, что энергетическое перемирие пока не обсуждается: РФ продолжает наносить удары по целям в Украине

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время энергетическое перемирие не обсуждается, и российские военные продолжают наносить удары по целям в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Энергетическое перемирие

"Энергетическое перемирие с Украиной в настоящее время предметно не обсуждается", — заявил Песков.

Также он отметил, что российские военные системно и планомерно наносят удары по целям в Украине якобы в ответ на удары Киева.

По словам Пескова, Украина сейчас якобы предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие "в той сфере, которая является для них ахиллесовой пятой" — в энергетике.

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Мирные переговоры

Отмечается, что Абу-Даби будет в повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров по урегулированию, когда дело дойдет до предметного обсуждения.

Песков заявил, что "мирное урегулирование является более целесообразным, но при отсутствии таких возможностей Россия продолжает "СВО"".

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора добавил, что условия РФ "для прекращения конфликта в Украине" не изменились и хорошо известны.

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