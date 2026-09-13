Заяви Зеленського про плани атакувати російську енергетику є "черговим кроком ескалації", - Пєсков

У Кремлі заявили, що удари України по російській енергетиці вважатимуться "черговим кроком ескалації".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що сказав Пєсков

"Заяви Володимира Зеленського про плани завдавати ударів по російській енергетиці є черговим кроком ескалації", - зазначив Пєсков.

"Це ж президент неодноразово згадує ті самі плани на 40 днів щодо завдання нищівного удару по Росії, по економіці Росії. Це був суттєвий ескалаційний крок. Це нова заява в ескалаційному стилі", - заявив речник диктатора.

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Що передувало

Нагадаємо, 1 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що віддав російським військам наказ готувати та завдавати масованих ударів по об’єктах енергетики України.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відповідати симетрично на анонсовані Росією удари по енергетичній системі взимку.

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