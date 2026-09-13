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Новини Удари по енергетиці в РФ
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Заяви Зеленського про плани атакувати російську енергетику є "черговим кроком ескалації", - Пєсков

Пєсков про удари по енергетиці

У Кремлі заявили, що удари України по російській енергетиці вважатимуться "черговим кроком ескалації".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що сказав Пєсков

"Заяви Володимира Зеленського про плани завдавати ударів по російській енергетиці є черговим кроком ескалації", - зазначив Пєсков.

"Це ж президент неодноразово згадує ті самі плани на 40 днів щодо завдання нищівного удару по Росії, по економіці Росії. Це був суттєвий ескалаційний крок. Це нова заява в ескалаційному стилі", - заявив речник диктатора.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 1 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що віддав російським військам наказ готувати та завдавати масованих ударів по об’єктах енергетики України.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відповідати симетрично на анонсовані Росією удари по енергетичній системі взимку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили, що енергетичне перемир’я наразі не обговорюється: РФ продовжує бити по цілях в Україні

Автор: 

Пєсков Дмитро (1818) росія (47723) енергетика (3618)
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Топ коментарі
+13
Якщо б ти був розумніший, то знав би, що балаболістика не зупиняє ворога та не зменшує можливості ворога.
А піськов відригує свої коментарі, щоб формувати думку, що це не свинособаки агресор, а Україна ескалює і хоче продовження війни.
Тому не ганьбися і не показуй свою тупість у бажанні захистити погані дії свого зелі.
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13.09.2026 15:38 Відповісти
+8
Гнилі заяви піськова. Поскільки паРаша розташована північніше України то клімат суворіший.Взимку треба виключати їм все що можна виключити.
ДАЕШЬ ИСХОД ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ!
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13.09.2026 15:26 Відповісти
+7
Заяви - так, в свовесах то таки ескалація! Але якщо це буде робитися без гучних заяв, у відповідь на кацапський терор - то ні! Це не ескалація - а лише дзеркальні дії у відповідь.
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13.09.2026 15:17 Відповісти

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