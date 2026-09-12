Україна суттєво більш готова до атак цієї зими, ніж торік: Маємо план А, В і С, - Корецький
Україна засвоїла уроки минулої зими і цього року суттєво більш підготовлена до російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Маємо пройти цю зиму достойно
"Зима - головний виклик, і ми до нього готуємося. Прискорюємо роботу за планами стійкості: захищаємо енергетичну інфраструктуру, готуємо децентралізовані рішення для життєзабезпечення критичних об'єктів", - зазначив Корецький
За його словами, уроки з минулої зими зроблено - ми суттєво більш готові до атак, ніж рік тому.
"Маємо план А, В і С - включно з найгіршим можливим сценарієм. Іншого варіанта, крім пройти цю зиму достойно, немає", - наголосив прем’єр.
Що передувало
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно знайти можливість для "енергетичного перемир'я", у межах якого Росія не завдаватиме ударів по українській енергосистемі та буде харчова безпека.
- Водночас напередодні прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі розмови про можливість енергетичного перемир’я з Україною не ведуться.
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Достойно - це мається на увазі з теплом чи з високо піднятою головою?
як киянин з багатоповерхівки, прошу лише:
- воду. холодну звісно, бо про гарячу то таке.
- світло, хочаб за графіком.
виживимо, переможемо, розберемось, хто кому рабіновіч!!!
висіти тобі, зелений дегенерат корецький поряд з тими хто не встигне з'їбатися догори дригом, під аркою дружби народав!!!