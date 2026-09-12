Україна суттєво більш готова до атак цієї зими, ніж торік: Маємо план А, В і С, - Корецький

Україна засвоїла уроки минулої зими і цього року суттєво більш підготовлена до російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Маємо пройти цю зиму достойно

"Зима - головний виклик, і ми до нього готуємося. Прискорюємо роботу за планами стійкості: захищаємо енергетичну інфраструктуру, готуємо децентралізовані рішення для життєзабезпечення критичних об'єктів", - зазначив Корецький

За його словами, уроки з минулої зими зроблено - ми суттєво більш готові до атак, ніж рік тому.

"Маємо план А, В і С - включно з найгіршим можливим сценарієм. Іншого варіанта, крім пройти цю зиму достойно, немає", - наголосив прем’єр.

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