Українці не залишаться без їжі, треба знайти можливість "енергетичного перемир’я", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно знайти можливість для "енергетичного перемир'я", у рамках якого Росія не завдаватиме ударів по українській енергосистемі та буде харчова безпека.

Про це він заявив під час свого виступу у рамках Ялтинської Європейської Стратегії (YES), інформує Цензор.НЕТ.

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Безпека у морі для зернового коридору

За словами президента, затягування війни — це вже виклик не тільки для України, але й для економіки Росії, а також для всіх у світі. Для прикладу він навів блокування продовольчого коридору у Чорному морі з української та російської сторони.

"Це виклик для всіх. Українці не залишаться без їжі. Зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Це для нас буде дуже складно. Але, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі. Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема. Вирішувати це питання повинна не тільки Україна. Бо це виклик для багатьох", — зазначив Зеленський.

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Енергетичне перемир'я

"Агро та енергетика — це два виклики сьогодні для всього світу. І якщо сьогодні неможливий мир, тому що одна особа цього не хоче, можна вирішити питання енергетичного перемир'я і харчової безпеки. Такі рішення можна приймати. Ми піднімали ці питання вже довгий час тому, але зараз це дуже актуально", — додав президент.

Позиція Росії

10 вересня прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі розмови про можливість енергетичного перемир’я з Україною не ведуться.

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