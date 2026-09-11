Переговорів із РФ до завершення виборів не буде, чекаємо зустрічі зі США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наприкінці вересня українська команда матиме можливість зустрітися з представниками США у Нью-Йорку. Він також висловив сподівання на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Не думаю, що в нас будуть переговори до завершення парламентських "виборів" у Росії. Але наприкінці вересня ми матимемо змогу зустрітися з американською командою у Нью-Йорку. Тим часом наші команди залишаються на зв’язку. І сподіваюся, що після зустрічі з Президентом Трампом ми зможемо більш відкрито говорити про все це", - зазначив Зеленський.

Україна наполягає на тиску на Росію

Щодо можливих результатів майбутньої тристоронньої зустрічі, президент повідомив, що партнери порушують питання експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції, який Росія блокує у Чорному морі.

А також наголосив на тому, що Україна має відповідати на такі дії Росії, зокрема у сфері енергетики.

"Ми відповіли й зробили те саме. Ми маємо відповідати, інакше Росія ніколи не зупинить цю війну, бо ніколи не відчує її. Так само й з енергетикою", - додав президент.

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Країни з яким обговорювали продовольчу безпеку

За словами Зеленського, протягом останнього місяця він провів важливі розмови з представниками Єгипту, Індії, ОАЕ, Саудівської Аравії та США.

"Усі розуміють, що блокування продовольства для світу, для людей – це великий виклик. Не лише для України та Росії, а й у глобальному масштабі", - зазначив очільник української держави.

Він наголосив, що подальший розвиток ситуації залежить передусім від позиції Росії. Водночас на думку президента, впливові світові лідери можуть змусити Москву зайняти конструктивнішу позицію.

"Усе це залежить від Росії. Не впевнений, що вони здатні проявити гнучкість у цих питаннях. Але сильні світові лідери можуть змусити їх зайняти правильну позицію, навіть якщо їм це не подобається", - додав Зеленський.

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