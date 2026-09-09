Білий дім заперечив інформацію ЗМІ про заміну Віткоффа на Реткліффа у переговорах щодо України

Сполучені Штати не проводять жодних обговорень про зміну переговорної команди щодо війни Росії проти України та не планують передавати ці повноваження директору ЦРУ Джону Реткліффу.

Про це речниця Білого Дому Анна Келлі написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Як відреагували у Трампа?

За її словами, видання Financial Times опублікувало матеріал ще до заявленого дедлайну для коментаря, а потім стверджувало, що Білий дім відмовився від коментаря.

"Уся ця історія — цілковита фейкова новина, приписана низькорівневим анонімним "джерелам", які не мають жодного уявлення, про що говорять. Жодних із цих нібито розмов не відбувається. Спецпредставник Віткофф і Джаред Кушнер продовжують надзвичайно наполегливо працювати над мирною угодою, і президент повністю довіряє їм вести перемовини від імені Сполучених Штатів", — написала Келлі.

Речниця додала, що, на її думку, Financial Times перетворилося на "лівацьке жовте видання", яке не зацікавлене в достовірній інформації.

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Що передувало?

Раніше FT повідомляло, що директор ЦРУ Джон Реткліфф готується відіграти провідну роль у переговорах США щодо завершення війни Росії проти України, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість заміни спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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