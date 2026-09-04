Путін посилив рішучість продовжувати війну проти України після візиту глави ЦРУ до Москви, - WP

Диктатор РФ Володимир Путін, намагаючись скористатися суттєво ослабленою протиповітряною обороною України, посилює бомбардувальну кампанію, яка, на його переконання, змусить Київ капітулювати перед частиною ключових територіальних вимог Кремля — можливо, вже цієї зими.

Про це пише The Washington Post з посиланням на представників російської еліти та аналітиків, передає Цензор.НЕТ.

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Ескалація після візиту Реткліффа

Зазначається, що за десять днів після несподіваного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви російські війська наростили ракетну кампанію та атаки реактивними дронами на Україну, спрямовуючи їх на цивільну інфраструктуру — енергетику, водопостачання, супермаркети та продовольчі склади.

На тлі погіршення стану російської економіки та зростання суспільного невдоволення Путін цього тижня заявив про впевненість у ході війни.

"Я не сумніваюся, що ворог посиплеться", — сказав він російським журналістам.

За оцінкою видання, ці слова підтверджують припущення, що візит Реткліффа не лише не переконав російського лідера зупинити війну, а й, можливо, зміцнив його рішучість уникнути перемир'я та продовжувати тиснути на Україну щодо територіальних поступок.

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Що обговорювали в Москві

За даними трьох джерел, обізнаних із перебігом перемовин, у Москві Реткліфф попереджав колег із російської розвідки, що ескалація війни вдарить по самій Росії, і закликав повернутися до перемовин, аргументуючи це слабкою позицією РФ, яка лише погіршуватиметься.

За даними WP, головною метою візиту Реткліффа було дати зрозуміти, що Україна не здасть не окупований Донбас Москві.

Втім, за словами четвертого джерела, обізнаного із ситуацією, після зустрічей Реткліфф відчував, що доніс потрібне послання, "але не зрушив стрілку". Росія розцінила візит як спробу переконати Путіна зупинитися, однак сам лідер Кремля, за словами співрозмовника, прочитав це як слабкість.

"Меседж був такий: у вас справи йдуть не дуже добре. Час говорити. Давайте це вирішимо, бо через шість чи дванадцять місяців буде ще гірше", — переказав один зі співрозмовників суть розмови.

Зустріч із Бортніковим

Реткліфф передав свою позицію під час зустрічі з головою ФСБ Олександром Бортніковим — впливовим представником найближчого оточення Путіна, який раніше ефективно координував обмін в'язнями між США та Росією.

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Один із московських бізнесменів, що спілкувався з виданням на умовах анонімності, розповів, що в Кремлі існує думка, ніби ще кілька місяців війни не стануть проблемою для Росії та її економіки, тоді як для України це "величезна проблема".

За його словами, у Путіна є розрахунок, що бомбардування енергетичної та водної інфраструктури довкола Києва призведе до максимального невдоволення населення і змусить український уряд закінчити війну — оскільки знищити українську армію наявними ресурсами вкрай складно.

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