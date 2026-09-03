Путін: РФ завдає "ударів у відповідь", щоб Україні "не кортіло" атакувати російські НПЗ

Російський диктатор Путін вкотре спробував переконати, що бойові дії проти України нібито жодним чином не шкодять російській економіці, а удари по українській території він назвав "відповіддю" на атаки ЗСУ на НПЗ РФ.

Про це він заявив на пленарній сесії Східного економічного форуму, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Путіна про Україну

Він заявив, що російські компанії вже долучилися до роботи із захисту НПЗ, а "результат вже є".

"Є другий (метод боротьби з атаками ЗСУ — ред.). Завдавати ударів у відповідь, щоб [їм] не кортіло завдавати нам шкоди. Ось і все", — погрожує Путін.

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Про стан нафтопереробних заводів

Путін також намагався переконати присутніх, що позаминулої ночі російська ППО нібито відбила всі атаки дронів на НПЗ — за його словами, українські безпілотники намагалися атакувати три нафтопереробні заводи. Він також стверджував, що нині нібито залишилося провести лише 10% ремонтних робіт на НПЗ.

Довідка

Варто зазначити, що ЗСУ атакують російські військові заводи, які виготовляють зброю для ударів по Україні, російські аеродроми, з яких злітають винищувачі РФ, та нафтопереробні заводи, що постачають пальне російській армії.

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