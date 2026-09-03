Путін назвав партнерів України "співучасниками тероризму" через попередження Зеленського щодо авіації РФ

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив західних партнерів України у "співучасті в міжнародному тероризмі" через те, що вони не засудили попередження президента Володимира Зеленського про небезпеку для цивільної авіації в російському небі. Він також заявив, що дії України нібито перешкоджають мирним переговорам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні заяви Путін зробив 3 вересня, передають росЗМІ.

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Путін заявив про "державний тероризм"

Кремлівський ватажок згадав удари по цивільних торговельних суднах та заявив, що тепер нібито пролунали й погрози на адресу цивільної авіації.

"Ви звернули увагу на захоплення цивільних суден, удари по цивільних торговельних суднах, а тепер пролунали погрози атаками проти цивільних повітряних суден. Звісно, це прояв державного тероризму. І, безперечно, це ускладнює можливості проведення двосторонніх мирних переговорів", – заявив Путін.

При цьому російський диктатор обурився відсутністю публічного засудження з боку західних держав, які підтримують Україну.

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Партнерів України назвав "співучасниками"

За словами Путіна, країни, які не реагують на такі заяви Києва, нібито самі стають причетними до "міжнародного тероризму".

"Ті, хто відмовчується, хто не звертає на це уваги – маю на увазі передусім західних союзників України, – стають співучасниками міжнародного тероризму. А як інакше? Інакше це неможливо інтерпретувати", – заявив він.

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