УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16775 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 962 16

Аеропорти Москви другу ніч поспіль після попереджень Зеленського призупиняли роботу, - росЗМІ

Московські аеропорти дві ночі поспільь призупиняли роботу

Російські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупинили роботу після попереджень президента Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Запроваджено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден", - зазначили в Росавіації.

Напередодні роботу призупиняли три аеропорти Москви.

За даними Flightradar24, у Шереметьєво було скасовано 21 рейс і затримано 235, у Внуково - скасовано 22 та затримано 94 рейси.

Читайте: ІСАО оновлює правила безпеки для польотів над зонами бойових дій

Що передувало?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків і всіх, хто використовує ключові російські аеропорти. Він заявив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільних польотів і "російське небо де-факто буде закриватись".
  • Диктатор Путін назвав цю заяву "просто заявкою на державний тероризм".

  • Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії та закликала авіакомпанії бути обережними.

Дивіться: Аварія на Сахаліні: російський вертоліт Мі-8 гвинтом "косить" придорожню лісосмугу і втикається носом у кювет. ВIДЕО реєстратора

Автор: 

авіація (2200) аеропорт (789) москва (1208)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
І сказав Він - я закриваю небо! і небо закрилось...
показати весь коментар
03.09.2026 10:47 Відповісти
+4
Тобто члєнограй відосіками буде створювати небезпеку. Так через добу кацапи зрозуміють що їх "надулі..нагло обманули"
показати весь коментар
03.09.2026 10:38 Відповісти
+2
зелене гундосе чмо, не чмо, а невідомий вова громовержець?
не ракетами, а словом поставив кацапів раком????
патужна переможна!
показати весь коментар
03.09.2026 10:39 Відповісти

Завантаження...

 
 