Аеропорти Москви другу ніч поспіль після попереджень Зеленського призупиняли роботу, - росЗМІ

Російські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупинили роботу після попереджень президента Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Запроваджено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден", - зазначили в Росавіації.

Напередодні роботу призупиняли три аеропорти Москви.

За даними Flightradar24, у Шереметьєво було скасовано 21 рейс і затримано 235, у Внуково - скасовано 22 та затримано 94 рейси.

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Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків і всіх, хто використовує ключові російські аеропорти. Він заявив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільних польотів і "російське небо де-факто буде закриватись".

Диктатор Путін назвав цю заяву "просто заявкою на державний тероризм".

Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії та закликала авіакомпанії бути обережними.

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