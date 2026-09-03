Аэропорты Москвы вторую ночь подряд после предупреждений Зеленского приостанавливали работу, — российские СМИ

Российские аэропорты Внуково и Шереметьево вторую ночь подряд приостановили работу после предупреждений президента Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — отметили в Росавиации.

Накануне работу приостановили три московских аэропорта.

По данным Flightradar24, в Шереметьево был отменен 21 рейс и задержаны 235, во Внуково — отменены 22 и задержаны 94 рейса.

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Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".

Диктатор Путин назвал это заявление "просто заявкой на государственный терроризм".

Украина официально сообщила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве России и призвала авиакомпании проявлять осторожность.

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