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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Аэропорты Москвы вторую ночь подряд после предупреждений Зеленского приостанавливали работу, — российские СМИ

Московские аэропорты две ночи подряд приостанавливали работу

Российские аэропорты Внуково и Шереметьево вторую ночь подряд приостановили работу после предупреждений президента Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — отметили в Росавиации.

Накануне работу приостановили три московских аэропорта.

По данным Flightradar24, в Шереметьево был отменен 21 рейс и задержаны 235, во Внуково — отменены 22 и задержаны 94 рейса.

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Что предшествовало?

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".
  • Диктатор Путин назвал это заявление "просто заявкой на государственный терроризм".

  • Украина официально сообщила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве России и призвала авиакомпании проявлять осторожность.

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Автор: 

авиация (3012) аэропорт (1570) москва (3101)
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Топ комментарии
+5
І сказав Він - я закриваю небо! і небо закрилось...
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03.09.2026 10:47 Ответить
+4
Тобто члєнограй відосіками буде створювати небезпеку. Так через добу кацапи зрозуміють що їх "надулі..нагло обманули"
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03.09.2026 10:38 Ответить
+2
зелене гундосе чмо, не чмо, а невідомий вова громовержець?
не ракетами, а словом поставив кацапів раком????
патужна переможна!
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03.09.2026 10:39 Ответить

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