Аэропорты Москвы вторую ночь подряд после предупреждений Зеленского приостанавливали работу, — российские СМИ
Российские аэропорты Внуково и Шереметьево вторую ночь подряд приостановили работу после предупреждений президента Зеленского об опасности российского воздушного пространства для гражданской авиации.
Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — отметили в Росавиации.
Накануне работу приостановили три московских аэропорта.
По данным Flightradar24, в Шереметьево был отменен 21 рейс и задержаны 235, во Внуково — отменены 22 и задержаны 94 рейса.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".
- Диктатор Путин назвал это заявление "просто заявкой на государственный терроризм".
-
Украина официально сообщила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве России и призвала авиакомпании проявлять осторожность.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не ракетами, а словом поставив кацапів раком????
патужна переможна!