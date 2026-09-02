Украина официально сообщила ИКАО, что воздушное пространство РФ является опасным для гражданской авиации, - МИД
Украина официально уведомила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве России и призвала авиакомпании проявлять осторожность.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Украина официально сообщила Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что воздушное пространство России является опасным для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы призываем всех избегать его.
Россия намеренно игнорирует существующие угрозы, вызванные ее агрессией против Украины, что уже привело к нескольким инцидентам в течение последних лет", — отметил министр.
Сибига подчеркнул, что на фоне резкой эскалации Россией террора против Украины ее воздушное пространство становится все более опасным.
"Мы ответственно приняли решение уведомить ИКАО, все авиакомпании и правительства о необходимости проявлять осторожность — даже если Россия отказывается выполнять свою обязанность информировать их. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты.
Война возвращается домой, в Россию. Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — подытожил он.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".
- Диктатор Путин назвал это заявление "просто заявкой на государственный терроризм".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль