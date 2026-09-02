Украина официально сообщила ИКАО, что воздушное пространство РФ является опасным для гражданской авиации, - МИД

Украина официально уведомила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве России и призвала авиакомпании проявлять осторожность.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Украина официально сообщила Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что воздушное пространство России является опасным для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы призываем всех избегать его.

Россия намеренно игнорирует существующие угрозы, вызванные ее агрессией против Украины, что уже привело к нескольким инцидентам в течение последних лет", — отметил министр.

Сибига подчеркнул, что на фоне резкой эскалации Россией террора против Украины ее воздушное пространство становится все более опасным.

"Мы ответственно приняли решение уведомить ИКАО, все авиакомпании и правительства о необходимости проявлять осторожность — даже если Россия отказывается выполнять свою обязанность информировать их. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты.

Война возвращается домой, в Россию. Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авария на Сахалине: российский вертолет Ми-8 винтом "косит" придорожную лесополосу и врезается носом в кювет. ВИДЕО регистратора

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".

Диктатор Путин назвал это заявление "просто заявкой на государственный терроризм".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Битва в небе определит исход войны РФ против Украины, - Зеленский