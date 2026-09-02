Путин о заявлении Зеленского об опасности в небе РФ: "Это заявка на государственный терроризм"
Диктатор РФ Путин прокомментировал заявление Владимира Зеленского об угрозе в российском воздушном пространстве из-за украинских дронов, назвав это "просто заявкой на государственный терроризм".
Об этом он заявил российским СМИ после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Цензор.НЕТ.
Ответ Путина
Диктатор подчеркнул, что угрозы Украины заблокировать российское небо, если они озвучены вслух, являются "заявкой на государственный терроризм".
"Украина просит о возобновлении переговоров и личных встреч, однако с "террористами" переговоров не ведем", — сказал Путин.
В то же время сообщения о том, что Россия готовит новую волну мобилизации после выборов в этом месяце, лидер Кремля назвал "собачьей чепухой" и информационной атакой: "Мы хотим прекратить войну и добиться прочного мира... РФ не наносит ударов по руководству Украины, поскольку переговорщики понадобятся, если они захотят решать вопросы мирным путем".
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".
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