Путин о заявлении Зеленского об опасности в небе РФ: "Это заявка на государственный терроризм"

Диктатор РФ Путин прокомментировал заявление Владимира Зеленского об угрозе в российском воздушном пространстве из-за украинских дронов, назвав это "просто заявкой на государственный терроризм".

Об этом он заявил российским СМИ после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Цензор.НЕТ.

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Ответ Путина

Диктатор подчеркнул, что угрозы Украины заблокировать российское небо, если они озвучены вслух, являются "заявкой на государственный терроризм".

"Украина просит о возобновлении переговоров и личных встреч, однако с "террористами" переговоров не ведем", — сказал Путин.

В то же время сообщения о том, что Россия готовит новую волну мобилизации после выборов в этом месяце, лидер Кремля назвал "собачьей чепухой" и информационной атакой: "Мы хотим прекратить войну и добиться прочного мира... РФ не наносит ударов по руководству Украины, поскольку переговорщики понадобятся, если они захотят решать вопросы мирным путем".

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".

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