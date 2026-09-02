РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12490 посетителей онлайн
Новости Заявления Путина об Украине Удары по рф
1 264 12

Путин о заявлении Зеленского об опасности в небе РФ: "Это заявка на государственный терроризм"

путін

Диктатор РФ Путин прокомментировал заявление Владимира Зеленского об угрозе в российском воздушном пространстве из-за украинских дронов, назвав это "просто заявкой на государственный терроризм".

Об этом он заявил российским СМИ после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответ Путина

Диктатор подчеркнул, что угрозы Украины заблокировать российское небо, если они озвучены вслух, являются "заявкой на государственный терроризм".

"Украина просит о возобновлении переговоров и личных встреч, однако с "террористами" переговоров не ведем", — сказал Путин.

В то же время сообщения о том, что Россия готовит новую волну мобилизации после выборов в этом месяце, лидер Кремля назвал "собачьей чепухой" и информационной атакой: "Мы хотим прекратить войну и добиться прочного мира... РФ не наносит ударов по руководству Украины, поскольку переговорщики понадобятся, если они захотят решать вопросы мирным путем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: Переговоры с Украиной сейчас "заморожены", Россия будет массированно наносить удары по энергетике

Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".

Читайте также: Масштабный пожар на "Новатек-Усть-Луге": ГУР и Силы обороны провели операцию deepstrike

Автор: 

аэропорт (1564) Зеленский Владимир (25689) путин владимир (21849) россия (89377) авиасообщение (796)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
В тебе вчимося, *****))) Розбивати ракетами багатоповерхівки - це те саме, що збивати літаки із твоїм бидлом)))
показать весь комментарий
01.09.2026 23:53 Ответить
+3
І що ти зробиш? Терпи
показать весь комментарий
01.09.2026 23:52 Ответить
+3
Моль взагалі берега їбанулась,
показать весь комментарий
01.09.2026 23:52 Ответить

Загрузка...

 
 