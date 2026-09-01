Путін на заяву Зеленського про небезпеку в небі РФ: "Це заявка на державний тероризм"

Диктатор РФ Путін прокоментував заяву Володимира Зеленського щодо небезпеки в російському повітряному просторі через українські дрони, назвавши це "просто заявкою на державний тероризм".

Про це він сказав росЗМІ після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), передає Цензор.НЕТ.

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Відповідь Путіна

Диктатор наголосив, що погрози України заблокувати російське небо, якщо вони висловлені вголос, є "заявкою на державний тероризм".

"Україна просить про відновлення перемовин та особистих зустрічей, втім з "терористами" перемовин не ведемо", — сказав Путін.

Водночас повідомлення про те, що Росія готує нову хвилю мобілізації після виборів цього місяця, лідер Кремля назвав "нісенітницею собачою" та інформаційною атакою: "Ми хочемо припинити війну та домогтися тривалого миру... РФ не завдає ударів по керівництву України, оскільки переговірники знадобляться, якщо вони захочуть вирішувати питання мирним шляхом".

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків і всіх, хто використовує ключові російські аеропорти. Він заявив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільних польотів і "російське небо де-факто буде закриватись".

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