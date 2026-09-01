Путін на заяву Зеленського про небезпеку в небі РФ: "Це заявка на державний тероризм"
Диктатор РФ Путін прокоментував заяву Володимира Зеленського щодо небезпеки в російському повітряному просторі через українські дрони, назвавши це "просто заявкою на державний тероризм".
Про це він сказав росЗМІ після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), передає Цензор.НЕТ.
Відповідь Путіна
Диктатор наголосив, що погрози України заблокувати російське небо, якщо вони висловлені вголос, є "заявкою на державний тероризм".
"Україна просить про відновлення перемовин та особистих зустрічей, втім з "терористами" перемовин не ведемо", — сказав Путін.
Водночас повідомлення про те, що Росія готує нову хвилю мобілізації після виборів цього місяця, лідер Кремля назвав "нісенітницею собачою" та інформаційною атакою: "Ми хочемо припинити війну та домогтися тривалого миру... РФ не завдає ударів по керівництву України, оскільки переговірники знадобляться, якщо вони захочуть вирішувати питання мирним шляхом".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків і всіх, хто використовує ключові російські аеропорти. Він заявив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільних польотів і "російське небо де-факто буде закриватись".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль