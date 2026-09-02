Україна офіційно повідомила ICAO, що повітряний простір РФ є небезпечним для цивільної авіації, - МЗС

Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії та закликала авіакомпанії бути обережними.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO), що повітряний простір Росії є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Ми закликаємо всіх уникати його.

Росія навмисно ігнорує наявні загрози, спричинені її агресією проти України, що вже призвело до кількох інцидентів протягом останніх років", - зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що на тлі різкої ескалації Росією терору проти України її повітряний простір стає дедалі небезпечнішим.

"Ми відповідально ухвалили рішення повідомити ICAO, усі авіакомпанії та уряди про необхідність бути обережними — навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов'язок інформувати їх. Ми хочемо запобігти ненавмисним інцидентам.

Війна повертається додому, до Росії. Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН", - підсумував він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків і всіх, хто використовує ключові російські аеропорти. Він заявив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільних польотів і "російське небо де-факто буде закриватись".

Диктатор Путін назвав цю заяву "просто заявкою на державний тероризм".

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