ИКАО обновляет правила безопасности для полётов над зонами боевых действий

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обновляет рекомендации по мерам безопасности и оценке рисков для полётов гражданских воздушных судов над зонами вооружённых конфликтов и вблизи них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

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В организации отметили, что растет риск того, что гражданские самолеты могут стать мишенями или оказаться под перекрестным огнем.

"ИКАО отмечает рост рисков того, что гражданские воздушные суда могут стать мишенями или попасть под перекрестный огонь", — говорится в заявлении.

В ИКАО подчеркнули, что авиационная отрасль может оперативно изменять маршруты рейсов и продолжать работу во время конфликтов. В то же время такая гибкость не устраняет фундаментальных угроз безопасности полетов.

Среди угроз - дроны, дальнобойное оружие и помехи GPS

По данным организации, современные военные технологии существенно усилили риски для гражданской авиации.

В частности, речь идет о применении:

дальнобойного оружия;

беспилотных летательных аппаратов;

современных систем противовоздушной обороны;

средств радиочастотного подавления глобальных навигационных спутниковых систем.

В ИКАО отметили, что эти угрозы требуют совершенствования подходов к оценке рисков и принятию решений относительно полётов в опасных районах.

ИКАО призывает усилить обмен информацией

Организация обновляет рекомендации для государств-членов относительно мер безопасности, связанных с военной деятельностью, а также оценки рисков для гражданских самолетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Цель — усовершенствовать правила оценки угроз органами государственной власти, авиакомпаниями и поставщиками аэронавигационных услуг.

В ИКАО напомнили, что государства должны оперативно обмениваться информацией об угрозах для гражданской авиации, усиливать механизмы оценки рисков и принятия решений.

Также необходимо улучшать координацию между военными и гражданскими структурами, чтобы предотвратить ошибочную идентификацию гражданских самолетов в качестве военных целей.

В ИКАО в очередной раз призвали все государства-члены взять на себя более жесткие обязательства по защите гражданских воздушных судов от всех рисков, связанных с зонами вооруженных конфликтов.

Что этому предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".

Диктатор Путин назвал это заявление "просто заявкой на государственный терроризм".

Украина официально сообщила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве России и призвала авиакомпании проявлять осторожность.

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