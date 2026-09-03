ІСАО оновлює правила безпеки для польотів над зонами бойових дій

Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) оновлює рекомендації щодо заходів безпеки та оцінки ризиків для польотів цивільних повітряних суден над зонами збройних конфліктів та поблизу них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті організації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

В організації зазначили, що зростає ризик того, що цивільні літаки можуть стати цілями або опинитися під перехресним вогнем.

"ІСАО спостерігає зростання ризиків того, що цивільні повітряні судна можуть стати цілями чи потрапити під перехресний вогонь", – йдеться у заяві.

В ІСАО наголосили, що авіаційна галузь може оперативно змінювати маршрути рейсів та продовжувати роботу під час конфліктів. Водночас така гнучкість не усуває фундаментальних загроз для безпеки польотів.

Серед загроз – дрони, далекобійна зброя та перешкоди GPS

За даними організації, сучасні військові технології істотно посилили ризики для цивільної авіації.

Зокрема, йдеться про застосування:

далекобійної зброї;

безпілотних літальних апаратів;

сучасних систем протиповітряної оборони;

засобів радіочастотного придушення глобальних навігаційних супутникових систем.

В ІСАО зазначили, що ці загрози потребують удосконалення підходів до оцінки ризиків та ухвалення рішень щодо польотів у небезпечних районах.

ІСАО закликає посилити обмін інформацією

Організація оновлює рекомендації для держав-членів щодо заходів безпеки, пов’язаних із військовою діяльністю, а також оцінки ризиків для цивільних літаків над зонами конфліктів та поблизу них.

Мета – вдосконалити правила оцінки загроз органами державної влади, авіакомпаніями та постачальниками аеронавігаційних послуг.

В ІСАО нагадали, що держави мають оперативно обмінюватися інформацією про загрози для цивільної авіації, посилювати механізми оцінки ризиків та ухвалення рішень.

Також необхідно покращувати координацію між військовими та цивільними структурами, щоб запобігати помилковій ідентифікації цивільних літаків як військових цілей.

В ІСАО вкотре закликали всі держави-члени взяти на себе більш жорсткі зобов’язання щодо захисту цивільних повітряних суден від усіх ризиків, пов’язаних із зонами збройних конфліктів.

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків і всіх, хто використовує ключові російські аеропорти. Він заявив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільних польотів і "російське небо де-факто буде закриватись".

Диктатор Путін назвав цю заяву "просто заявкою на державний тероризм".

Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії та закликала авіакомпанії бути обережними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії вже почали відмовлятися від рейсів в аеропорти РФ, - Зеленський