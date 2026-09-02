Авіакомпанії вже почали відмовлятися від рейсів в аеропорти РФ, - Зеленський

Деякі міжнародні авіакомпанії вже почали відмовлятися від здійснення рейсів у російські аеропорти після оголошення Україною про загрозу БпЛА у повітряному просторі РФ.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Відмова від рейсів

"Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від здійснення рейсів у російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об’єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти – на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Потрібно берегти життя", - сказав глава держави.

Він зазначив, що Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба.

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Що передувало

Нагадаємо, що 1 вересня президент України Володимир Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків і всіх, хто використовує ключові російські аеропорти, попередивши про зростання небезпеки в російському повітряному просторі.

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