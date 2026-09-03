Авиакомпании уже начали отказываться от рейсов в аэропорты РФ, — Зеленский
Некоторые международные авиакомпании уже начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после того, как Украина объявила об угрозе БПЛА в воздушном пространстве РФ.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Отказ от рейсов
"Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего заявления об угрозе беспилотников, которая объективно существует в небе России. Это правильная, вполне логичная реакция на имеющиеся факты — на все то, что происходит из-за войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизнь", — сказал глава государства.
Он отметил, что Украина уже официально сообщила международным организациям и партнерам о реальном состоянии российского неба.
Что предшествовало
Напомним, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты, предупредив о росте опасности в российском воздушном пространстве.
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