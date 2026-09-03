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Авиакомпании уже начали отказываться от рейсов в аэропорты РФ, — Зеленский

аэропорт РФ

Некоторые международные авиакомпании уже начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после того, как Украина объявила об угрозе БПЛА в воздушном пространстве РФ.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отказ от рейсов

"Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего заявления об угрозе беспилотников, которая объективно существует в небе России. Это правильная, вполне логичная реакция на имеющиеся факты — на все то, что происходит из-за войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизнь", — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина уже официально сообщила международным организациям и партнерам о реальном состоянии российского неба.

Читайте также: Российское небо становится полностью опасным, — Зеленский предупредил авиакомпании о рисках полетов

Что предшествовало

Напомним, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты, предупредив о росте опасности в российском воздушном пространстве.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25696) россия (89393) авиасообщение (797)
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Топ комментарии
+4
Говно зелёное, не хочешь ничего нам рассказать о сорокадневном принуждении России к миру? Или ежедневные обстрелы дронами ракетами кабами Харькова Запорожья Николаева Одессы Херсона Да и самого Киева-это есть твой великий план принуждения?
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02.09.2026 23:53 Ответить
+4
Не гальмуй а бий по аеропортах і диспетчерських вишках. Інакше завтра всі побачать що ти ****** і повернуться. А поки верхівка рашистів буде жити в зоні комфорту то вони будуть продовжувати війну хоч десятки років
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03.09.2026 00:03 Ответить
+3
рашка зона бойових дій і попередженням про небезпеку для цивільних літаків ми знімаємо з себе всю відповідальність.

.
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02.09.2026 23:56 Ответить

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