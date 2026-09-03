Путин назвал партнеров Украины "соучастниками терроризма" из-за предупреждения Зеленского относительно авиации РФ
Российский диктатор Владимир Путин обвинил западных партнеров Украины в "соучастии в международном терроризме" из-за того, что они не осудили предупреждение президента Владимира Зеленского об опасности для гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Он также заявил, что действия Украины якобы препятствуют мирным переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие заявления Путин сделал 3 сентября, передают российские СМИ.
Путин заявил о "государственном терроризме"
Кремлевский лидер упомянул удары по гражданским торговым судам и заявил, что теперь якобы прозвучали и угрозы в адрес гражданской авиации.
"Вы обратили внимание на захват гражданских судов, удары по гражданским торговым судам, а теперь прозвучали угрозы атак против гражданских воздушных судов. Конечно, это проявление государственного терроризма. И, бесспорно, это затрудняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров", — заявил Путин.
При этом российский диктатор возмутился отсутствием публичного осуждения со стороны западных государств, поддерживающих Украину.
Партнеров Украины назвал "соучастниками"
По словам Путина, страны, которые не реагируют на такие заявления Киева, якобы сами становятся причастными к "международному терроризму".
"Те, кто молчит, кто не обращает на это внимания — я имею в виду прежде всего западных союзников Украины, — становятся соучастниками международного терроризма. А как иначе? Иначе это невозможно интерпретировать", — заявил он.
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