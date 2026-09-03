Путин назвал партнеров Украины "соучастниками терроризма" из-за предупреждения Зеленского относительно авиации РФ

Российский диктатор Владимир Путин обвинил западных партнеров Украины в "соучастии в международном терроризме" из-за того, что они не осудили предупреждение президента Владимира Зеленского об опасности для гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Он также заявил, что действия Украины якобы препятствуют мирным переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие заявления Путин сделал 3 сентября, передают российские СМИ.

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Путин заявил о "государственном терроризме"

Кремлевский лидер упомянул удары по гражданским торговым судам и заявил, что теперь якобы прозвучали и угрозы в адрес гражданской авиации.

"Вы обратили внимание на захват гражданских судов, удары по гражданским торговым судам, а теперь прозвучали угрозы атак против гражданских воздушных судов. Конечно, это проявление государственного терроризма. И, бесспорно, это затрудняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров", — заявил Путин.

При этом российский диктатор возмутился отсутствием публичного осуждения со стороны западных государств, поддерживающих Украину.

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Партнеров Украины назвал "соучастниками"

По словам Путина, страны, которые не реагируют на такие заявления Киева, якобы сами становятся причастными к "международному терроризму".

"Те, кто молчит, кто не обращает на это внимания — я имею в виду прежде всего западных союзников Украины, — становятся соучастниками международного терроризма. А как иначе? Иначе это невозможно интерпретировать", — заявил он.

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