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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Путин назвал партнеров Украины "соучастниками терроризма" из-за предупреждения Зеленского относительно авиации РФ

Путин обвинил партнеров Украины в "соучастии в терроризме" из-за заявления Зеленского об авиации РФ

Российский диктатор Владимир Путин обвинил западных партнеров Украины в "соучастии в международном терроризме" из-за того, что они не осудили предупреждение президента Владимира Зеленского об опасности для гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Он также заявил, что действия Украины якобы препятствуют мирным переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие заявления Путин сделал 3 сентября, передают российские СМИ.

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Путин заявил о "государственном терроризме"

Кремлевский лидер упомянул удары по гражданским торговым судам и заявил, что теперь якобы прозвучали и угрозы в адрес гражданской авиации.

"Вы обратили внимание на захват гражданских судов, удары по гражданским торговым судам, а теперь прозвучали угрозы атак против гражданских воздушных судов. Конечно, это проявление государственного терроризма. И, бесспорно, это затрудняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров", — заявил Путин.

При этом российский диктатор возмутился отсутствием публичного осуждения со стороны западных государств, поддерживающих Украину.

Читайте: Аэропорты Москвы вторую ночь подряд после предупреждений Зеленского приостанавливали работу, - российские СМИ

Партнеров Украины назвал "соучастниками"

По словам Путина, страны, которые не реагируют на такие заявления Киева, якобы сами становятся причастными к "международному терроризму".

"Те, кто молчит, кто не обращает на это внимания — я имею в виду прежде всего западных союзников Украины, — становятся соучастниками международного терроризма. А как иначе? Иначе это невозможно интерпретировать", — заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авиакомпании уже начали отказываться от рейсов в аэропорты РФ, - Зеленский

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Топ комментарии
+13
Похер на маячню старого ********.
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03.09.2026 15:06 Ответить
+11
Занервував щур лисий ...? 🖕😁
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03.09.2026 15:06 Ответить
+10

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03.09.2026 15:19 Ответить

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