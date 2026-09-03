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Новини Мобілізація в РФ
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Путін заперечує підготовку мобілізації в РФ: Люди добровільно підписують контракти

Путін заперечує підготовку мобілізації в РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на сьогодні в Росії не розглядають проведення додаткової мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Путін заявив на пленарній сесії Східного економічного форуму.

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Добровільні контракти

"На сьогодні немає такого сценарію, який вимагав би мобілізації, це інформаційна атака напередодні виборів до Держдуми з метою вплинути на результат", - заявив диктатор.

Він додав, що "у нас люди добровільно підписують контракти для участі у "СВО"".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Росія опрацьовує плани щодо проведення додаткової хвилі мобілізації, розраховуючи набрати 300 тис. осіб цьогоріч та стільки ж наступного року.

Читайте: Росія щомісяця втрачає на 6 тисяч військових більше, ніж встигає набрати, - The Guardian

Автор: 

путін володимир (13584) росія (47595) мобілізація (3293)
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Топ коментарі
+2
В нас люди с пєснєй гармошкой і пляскками йдуть в солдати - для чого мобілізація? - путлєр
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03.09.2026 14:50 Відповісти
+2
Зразу згадався кацапський анекдот про кота,
як кацап "вчив" кота гірчицю жрати.
Ось всі кацапи зараз ті коти:
"Добровільно та з піснею!"
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03.09.2026 14:50 Відповісти
+1
Дійсно так, нехай ще ***** фотки ям покаже де тримають тих добровольців й вони рвуться підписати контракт тими пальцами які ще залишилися на руці..
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03.09.2026 14:49 Відповісти

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