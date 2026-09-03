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Путін заперечує підготовку мобілізації в РФ: Люди добровільно підписують контракти
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на сьогодні в Росії не розглядають проведення додаткової мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Путін заявив на пленарній сесії Східного економічного форуму.
Добровільні контракти
"На сьогодні немає такого сценарію, який вимагав би мобілізації, це інформаційна атака напередодні виборів до Держдуми з метою вплинути на результат", - заявив диктатор.
Він додав, що "у нас люди добровільно підписують контракти для участі у "СВО"".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Росія опрацьовує плани щодо проведення додаткової хвилі мобілізації, розраховуючи набрати 300 тис. осіб цьогоріч та стільки ж наступного року.
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як кацап "вчив" кота гірчицю жрати.
Ось всі кацапи зараз ті коти:
"Добровільно та з піснею!"