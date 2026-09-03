Путін заперечує підготовку мобілізації в РФ: Люди добровільно підписують контракти

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на сьогодні в Росії не розглядають проведення додаткової мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Путін заявив на пленарній сесії Східного економічного форуму.

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Добровільні контракти

"На сьогодні немає такого сценарію, який вимагав би мобілізації, це інформаційна атака напередодні виборів до Держдуми з метою вплинути на результат", - заявив диктатор.

Він додав, що "у нас люди добровільно підписують контракти для участі у "СВО"".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Росія опрацьовує плани щодо проведення додаткової хвилі мобілізації, розраховуючи набрати 300 тис. осіб цьогоріч та стільки ж наступного року.

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