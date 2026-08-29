Росія щомісяця втрачає на 6 тисяч військових більше, ніж встигає набрати, - The Guardian

Росія втрачає на полі бою в Україні на 6 тисяч осіб на місяць більше, ніж встигає мобілізувати. Попри активний набір нових сил, Кремль неспроможний повністю компенсувати свої втрати.

Про це пише The Guardian з посиланням на західних посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

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Дефіцит рекрутингу

Ззідно з оцінками західних чиновників, Росія продовжує набирати близько тисячі військовослужбовців на день, однак протягом останніх двох місяців цього виявилося недостатньо для заміни загиблих і поранених.

"Ми оцінюємо, що розрив між кількістю людей, яких Росія втрачає внаслідок бойових дій, і числом тих, кого їй вдається завербувати, наразі становить близько 6 тисяч осіб на місяць", - сказав один із співрозмовників.

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Зміна тактики РФ

За словами західних чиновників, через обмежені можливості компенсувати величезні втрати на полі бою російський диктатор Володимир Путін робить ставку на удари по українській цивільній інфраструктурі та населенню.

Видання пише, що від початку липня російські війська випустили понад 360 ракет, використовуючи нестачу в України засобів протидії балістичним ракетам.

Така тактика зумовлена, зокрема, тим, що Путін має обмежені можливості для компенсації величезних втрат на полі бою шляхом додаткового рекрутингу, зазначає The Guardian.

Ризики нової мобілізації

Західні посадовці вважають, що подальша масштабна мобілізації в Росії може створити для Кремля серйозні політичні та економічні проблеми. Вони зазначають, що під час попередньої хвилі восени 2022 року країну залишили близько мільйона росіян, серед яких було багато висококваліфікованих фахівців.

Крім того, залишається питання, чи здатна російська армія забезпечити та підготувати велику кількість нових військових через нестачу техніки та офіцерського складу.

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Стратегія виснаження та шантажу

Західні чиновники вважають, що головна мета Путіна — продовжувати кампанію на виснаження України, сподіваючись, що підтримка союзників Києва зменшиться, особливо якщо іноземні уряди будуть налякані можливою російською загрозою.

За словами одного з чиновників, погрози РФ на адресу європейських держав слід розглядати як спроби створити "розколоту та більш вразливу Європу".

Інший посадовець зазначив: "важливо пам'ятати, що в цьому немає нічого нового. Протягом останніх років Росія неодноразово вдавалася до погроз можливим застосуванням ядерної зброї, намагаючись залякати нас та змусити припинити підтримку України".

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