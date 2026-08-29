Россия ежемесячно теряет на 6 тысяч военных больше, чем успевает набрать, - The Guardian

Россия теряет на поле боя в Украине на 6 тысяч человек в месяц больше, чем успевает мобилизовать. Несмотря на активный набор новых сил, Кремль не в состоянии полностью компенсировать свои потери.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дефицит рекрутинга

Согласно оценкам западных чиновников, Россия продолжает набирать около тысячи военнослужащих в день, однако в течение последних двух месяцев этого оказалось недостаточно для замены погибших и раненых.

"Мы оцениваем, что разрыв между количеством людей, которых Россия теряет в результате боевых действий, и числом тех, кого ей удается завербовать, в настоящее время составляет около 6 тысяч человек в месяц", — сказал один из собеседников.

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Изменение тактики РФ

По словам западных чиновников, из-за ограниченных возможностей компенсировать огромные потери на поле боя российский диктатор Владимир Путин делает ставку на удары по украинской гражданской инфраструктуре и населению.

Издание пишет, что с начала июля российские войска выпустили более 360 ракет, используя недостаток у Украины средств противодействия баллистическим ракетам.

Такая тактика обусловлена, в частности, тем, что у Путина ограниченные возможности для компенсации огромных потерь на поле боя путем дополнительного призыва, отмечает The Guardian.

Риски новой мобилизации

Западные чиновники считают, что дальнейшая масштабная мобилизация в России может создать для Кремля серьезные политические и экономические проблемы. Они отмечают, что во время предыдущей волны осенью 2022 года страну покинули около миллиона россиян, среди которых было много высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, остается вопрос, способна ли российская армия обеспечить и подготовить большое количество новых военнослужащих из-за нехватки техники и офицерского состава.

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Стратегия изнурения и шантажа

Западные чиновники считают, что главная цель Путина — продолжать кампанию по изнурению Украины, надеясь, что поддержка союзников Киева ослабнет, особенно если иностранные правительства будут напуганы возможной российской угрозой.

По словам одного из чиновников, угрозы РФ в адрес европейских государств следует рассматривать как попытки создать "расколотую и более уязвимую Европу".

Другой чиновник отметил: "Важно помнить, что в этом нет ничего нового. В течение последних лет Россия неоднократно прибегала к угрозам возможным применением ядерного оружия, пытаясь запугать нас и заставить прекратить поддержку Украины".

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