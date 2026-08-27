Россия планирует мобилизовать 300 тыс. человек в этом году и столько же в следующем году, - ГУР и СВР

Россия в настоящее время разрабатывает планы проведения дополнительной волны мобилизации, рассчитывая набрать 300 тыс. человек в этом году и столько же в следующем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

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Потери РФ

"Потери России в личном составе за январь–июль 2026 года составили около 240 тысяч человек, из них не менее 140 тысяч — безвозвратные. В то же время в российский оккупационный контингент по контракту за это время привлекли меньше, а именно — 232 тысячи человек", — отмечается в сообщении.

СВР и ГУР располагают информацией, что российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в определенные сроки в этом и следующем году.

"Прежде всего планируется доукомплектовать соединения и воинские части, воюющие против украинцев, а также подразделения российских войск, которые сейчас формируются.

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В рамках подготовки дополнительной волны мобилизации и привлечения криминальных элементов на контрактную службу начался процесс внесения соответствующих изменений в российское законодательство и подзаконные акты, существенно усиливается контроль за воинским учетом, создаются механизмы дополнительного набора лиц, отбывающих наказание в системе российских тюрем и лагерей, разрабатываются дополнительные меры принуждения", — сообщили там.

Во внутренних российских документах необходимость дополнительной волны мобилизации обосновывается значительным ростом в регионах недовольства войной (показатели недовольства достигают 69%) и, соответственно, сокращением числа желающих добровольно заключить контракт.

"Проблемы с заключением контрактов наиболее ярко проявляются в Орловской и Владимирской областях, а также в Дагестане. В Курганской области с начала этого года месячные планы выполняются на 57–69%. В Волгоградском регионе по сравнению с 2025 годом количество потенциальных контрактников сократилось на 40%. Наблюдается тенденция к дальнейшему снижению показателей и во многих других российских регионах.

По сравнению с 2025 годом в ряде регионов на 30–40% сократилось количество должников, спецконтингента из числа осужденных и криминальных элементов, мигрантов и других категорий, которые долгое время составляли основную базу для заключения контрактов на службу в российской армии и участия в войне. Провалилась кампания по набору студентов, к которой было привлечено абсолютное большинство российских вузов", — отмечается в разведотчете.

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Ответственность

Руководство РФ также планирует усилить персональную ответственность региональных властей и расширить полномочия правоохранительных органов.

"Уже введена система вручения электронных мобилизационных приказов и разрабатывается расширение мер принуждения: запрет на выезд за пределы России, получение кредитов, покупку/продажу недвижимости, аннулирование водительского удостоверения, блокировка средств на банковских счетах и т. д.

На предприятиях расширяется укомплектование отделов по мобилизационной работе и воинскому учету. По состоянию на конец июля 2026 года на электронных платформах по трудоустройству уже зафиксировано размещение более 2,5 тысяч новых вакансий для укомплектования указанных мобилизационных подразделений предприятий", — сообщают в СВР и ГУР.

Скорее всего, решение о мобилизации диктатор примет после проведения "выборов" в Госдуму РФ, которые запланированы на 18–20 сентября этого года.

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