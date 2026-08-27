РФ планує мобілізувати 300 тис. осіб цьогоріч та стільки ж наступного року, - ГУР і СЗР

Росія наразі опрацьовує плани щодо проведення додаткової хвилі мобілізації, розраховуючи набрати 300 тис. осіб цьогоріч та стільки ж наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це свідчать дані українських розвідок.

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Втрати РФ

"Втрати Росії в особовому складі за січень - липень 2026 року становили близько 240 тисяч осіб, із них щонайменше 140 тисяч - безповоротні. Водночас до російського окупаційного контингенту за контрактом за цей час залучили менше, а саме - 232 тисячі осіб", - зазначається у повідомленні.

СЗР та ГУР мають інформацію, що російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у визначені терміни цього й наступного року.

"Передусім планують доукомплектовувати з’єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються.

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У межах підготовки додаткової хвилі мобілізації та залучення кримінальних елементів на контракти розпочався процес відповідних змін російського законодавства та підзаконних актів, суттєво посилюється контроль за військовим обліком, створюються механізми додаткового рекрутингу осіб, що відбувають покарання в системі російських тюрем і таборів, розробляються додаткові заходи примусу", - розповіли там.

У внутрішніх російських документах необхідність додаткової хвилі мобілізації обґрунтовується значним зростанням у регіонах незадоволення війною (показники незадоволення доходять до 69%) та, відповідно, скороченням охочих добровільно укласти контракт.

"Проблеми з контрактуванням найбільше проявляються в Орловському та Володимирському регіонах, а також у Дагестані. В Курганському регіоні з початку цього року місячні плани виконуються на 57–69%. У Волгоградському регіоні порівняно з 2025 роком кількість потенційних контрактників скоротилася на 40%. Фіксується тенденція до подальшого зниження показників і в багатьох інших російських регіонах.

Порівняно з 2025 роком у частині регіонів на 30-–40% скоротилася кількість боржників, спецконтингенту з-поміж засуджених і кримінальних елементів, мігрантів та інших категорій, які тривалий час були основною базою контрактування для служби в російській армії та участі у війні. Провалилась кампанія рекрутингу студентів, до якої була залучена абсолютна більшість російських вишів", - зазначили у розвідці.

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Відповідальність

Керівництво РФ також планує посилити персональну відповідальність регіональних влад і розширити повноваження правоохоронних органів.

"Уже запроваджена система вручення електронних мобілізаційних приписів і розробляється розширення заходів примусу: заборона виїзду за межі Росії, отримання позик, купівлі / продажу нерухомості, анулювання водійського посвідчення, блокування коштів на банківських рахунках тощо.

На підприємствах розширюється комплектування відділів із мобілізаційної роботи та військового обліку. Станом на кінець липня 2026 року на електронних платформах із працевлаштування вже зафіксовано розміщення понад 2,5 тисяч нових вакансій для комплектування зазначених мобілізаційних підрозділів підприємств", - кажуть в СЗР та ГУР.

Найбільш імовірно, рішення щодо мобілізації диктатор ухвалить після проведення "виборів" до Держдуми РФ, які заплановані на 18–20 вересня цього року.

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