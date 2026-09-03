Путин отрицает подготовку мобилизации в РФ: люди добровольно подписывают контракты

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на данный момент в России не рассматривается вопрос о проведении дополнительной мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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Добровольные контракты

"На сегодняшний день нет такого сценария, который требовал бы мобилизации, это информационная атака накануне выборов в Госдуму с целью повлиять на результат", — заявил диктатор.

Он добавил, что "у нас люди добровольно подписывают контракты для участия в "СВО"".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Россия разрабатывает планы проведения дополнительной волны мобилизации, рассчитывая набрать 300 тыс. человек в этом году и столько же в следующем.

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