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Новости Мобилизация в РФ
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Путин отрицает подготовку мобилизации в РФ: люди добровольно подписывают контракты

Путин отрицает подготовку мобилизации в РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на данный момент в России не рассматривается вопрос о проведении дополнительной мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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Добровольные контракты

"На сегодняшний день нет такого сценария, который требовал бы мобилизации, это информационная атака накануне выборов в Госдуму с целью повлиять на результат", — заявил диктатор.

Он добавил, что "у нас люди добровольно подписывают контракты для участия в "СВО"".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Россия разрабатывает планы проведения дополнительной волны мобилизации, рассчитывая набрать 300 тыс. человек в этом году и столько же в следующем.

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Автор: 

путин владимир (21857) россия (89409) мобилизация (3295)
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Топ комментарии
+2
В нас люди с пєснєй гармошкой і пляскками йдуть в солдати - для чого мобілізація? - путлєр
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03.09.2026 14:50 Ответить
+2
Зразу згадався кацапський анекдот про кота,
як кацап "вчив" кота гірчицю жрати.
Ось всі кацапи зараз ті коти:
"Добровільно та з піснею!"
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03.09.2026 14:50 Ответить
+1
Дійсно так, нехай ще ***** фотки ям покаже де тримають тих добровольців й вони рвуться підписати контракт тими пальцами які ще залишилися на руці..
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03.09.2026 14:49 Ответить

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