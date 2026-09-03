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Путин отрицает подготовку мобилизации в РФ: люди добровольно подписывают контракты
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на данный момент в России не рассматривается вопрос о проведении дополнительной мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Добровольные контракты
"На сегодняшний день нет такого сценария, который требовал бы мобилизации, это информационная атака накануне выборов в Госдуму с целью повлиять на результат", — заявил диктатор.
Он добавил, что "у нас люди добровольно подписывают контракты для участия в "СВО"".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Россия разрабатывает планы проведения дополнительной волны мобилизации, рассчитывая набрать 300 тыс. человек в этом году и столько же в следующем.
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як кацап "вчив" кота гірчицю жрати.
Ось всі кацапи зараз ті коти:
"Добровільно та з піснею!"