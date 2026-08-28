Боятся воевать против Украины: более 100 тысяч россиян за неделю бежали в Грузию на фоне слухов о мобилизации

Более 100 тысяч россиян всего за неделю выехали в Грузию на фоне опасений новой мобилизации и отправки на войну против Украины. Массовый выезд начался, несмотря на публичные заверения российских властей о том, что новую волну мобилизации якобы не планируют.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на Politico.

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113 тысяч россиян выехали через Верхний Ларс

За прошедшую неделю около 113 тысяч граждан РФ пересекли пограничный пункт Верхний Ларс и выехали в Грузию — одну из немногих стран, куда россияне могут попасть по суше без визы.

Только 20 августа границу там пересекли более 20 тысяч человек. Федеральная таможенная служба РФ признала, что этот показатель "значительно превышает" уровень предыдущих лет.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мобилизация в России "не планируется и не ожидается". The Moscow Times напоминает, что 31 января 2022 года Небензя так же отрицал подготовку России к вторжению в Украину и называл соответствующие заявления западных стран "безосновательными и провокационными".

В отличие от осени 2022 года, когда массовый выезд из РФ начался уже после объявления Владимиром Путиным мобилизации, на этот раз россияне пытаются покинуть страну заранее.

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Военкоматы активизировались, власти собирают данные о резервистах

Правозащитная организация "Школа призывника" фиксирует рост числа обращений мужчин призывного возраста, прежде всего военнослужащих запаса.

Ее руководитель Алексей Табалов рассказал Politico, что в течение последних месяцев российские власти активно собирают персональные данные резервистов через работодателей. По его словам, выясняют даже адреса родственников, чтобы иметь возможность разыскивать мужчин в случае уклонения от призыва.

Резервистов также вызывают в военкоматы и выдают им документы с указанием воинской части, в которую они должны прибыть в случае призыва.

Табалов считает, что такая система позволяет Кремлю организовать быстрое пополнение армии даже без публичного объявления о новой волне мобилизации.

"Достаточно просто прислать, скажем, 10 автобусов на определенный металлургический завод и забрать заранее оговоренное количество конкретных людей прямо с рабочих мест", — пояснил он.

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Кремлю становится все сложнее набирать людей на войну

По словам юриста российской организации "Призыв к совести", с весны интерес российских властей к резервистам резко возрос на фоне проблем с набором контрактников.

По данным украинских военных, на которые ссылается издание, в последние месяцы потери российских сил на фронте превышают 30 тысяч человек в месяц, иногда достигая 40 тысяч. В то же время набирать более 30 тысяч контрактников ежемесячно российским властям практически не удается, а в отдельные месяцы этот показатель снижался до 27 тысяч.

Параллельно федеральные власти РФ требуют от регионов отработать процедуры, необходимые в случае мобилизации, в частности призыв, размещение, обеспечение питанием и вооружением.

Россияне пытаются уехать еще и из-за введенного механизма электронных повесток: после ее отправки военнообязанному автоматически ограничивают право на выезд из РФ.

Еще одним направлением для россиян, не желающих попасть на войну против Украины, может стать Армения. В Ереване уже заявили, что не планируют препятствовать въезду граждан РФ, которые будут покидать страну из-за возможной мобилизации.

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