УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13910 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в РФ
1 164 22

Бояться воювати проти України: понад 100 тисяч росіян за тиждень втекли до Грузії на тлі чуток про мобілізацію

Понад 100 тисяч росіян виїхали до Грузії через страх нової мобілізації

Понад 100 тисяч росіян лише за тиждень виїхали до Грузії на тлі побоювань нової мобілізації та відправлення на війну проти України. Масовий виїзд почався попри публічні запевнення російської влади, що нової хвилі мобілізації нібито не планують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пише російське видання The Moscow Times із посиланням на Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

113 тисяч росіян виїхали через Верхній Ларс

За минулий тиждень близько 113 тисяч громадян РФ перетнули прикордонний пункт Верхній Ларс і виїхали до Грузії – однієї з небагатьох країн, куди росіяни можуть потрапити суходолом без візи.

Лише 20 серпня кордон там перетнули понад 20 тисяч людей. Федеральна митна служба РФ визнавала, що цей показник "значно перевищує" рівень попередніх років.

Того ж дня постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що мобілізація в Росії "не планується і не очікується". The Moscow Times нагадує, що 31 січня 2022 року Небензя так само заперечував підготовку Росії до вторгнення в Україну та називав відповідні заяви західних країн "безпідставними і провокаційними".

На відміну від осені 2022 року, коли масовий виїзд із РФ почався вже після оголошення Володимиром Путіним мобілізації, цього разу росіяни намагаються залишити країну заздалегідь.

Читайте: РФ планує мобілізувати 300 тис. осіб цьогоріч та стільки ж наступного року, - ГУР і СЗР

Військкомати активізувалися, влада збирає дані резервістів

Правозахисна організація "Школа призывника" фіксує зростання кількості звернень чоловіків призовного віку, передусім військовослужбовців запасу.

Її керівник Олексій Табалов розповів Politico, що протягом останніх місяців російська влада активно збирає персональні дані резервістів через роботодавців. За його словами, з'ясовують навіть адреси родичів, щоб мати можливість розшукувати чоловіків у разі ухилення.

Резервістів також викликають до військкоматів і видають їм документи із зазначенням військової частини, до якої вони мають прибути у разі призову.

Табалов вважає, що така система дозволяє Кремлю організувати швидке поповнення армії навіть без публічного оголошення нової хвилі мобілізації.

"Достатньо просто прислати, скажімо, 10 автобусів на певний металургійний завод і забрати заздалегідь обумовлену кількість конкретних людей прямо з робочих місць", – пояснив він.

Також читайте: Росія перевіряє готовність регіонів до нової хвилі мобілізації, - WSJ

Кремлю дедалі складніше набирати людей на війну

За словами юриста російської організації "Призыв к совести", з весни інтерес російської влади до резервістів різко зріс на тлі проблем із набором контрактників.

За даними українських військових, на які посилається видання, останніми місяцями втрати російських сил на фронті перевищують 30 тисяч осіб на місяць, іноді сягаючи 40 тисяч. Водночас набирати понад 30 тисяч контрактників щомісяця російській владі практично не вдається, а в окремі місяці показник знижувався до 27 тисяч.

Паралельно федеральна влада РФ вимагає від регіонів відпрацьовувати процедури, необхідні у разі мобілізації, зокрема призов, розміщення, забезпечення харчуванням та озброєнням.

Росіяни намагаються виїхати ще й через запроваджений механізм електронних повісток: після її надсилання військовозобов'язаному автоматично обмежують право на виїзд із РФ.

Ще одним напрямком для росіян, які не хочуть потрапити на війну проти України, може стати Вірменія. У Єревані вже заявили, що не планують перешкоджати в'їзду громадян РФ, які залишатимуть країну через можливу мобілізацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не планує оголошувати мобілізацію, але подивимося, що станеться після виборів, - Небензя

Автор: 

Грузія (1640) втеча (229) росія (47509) мобілізація (3278) війна в Україні (9094)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
бо там те ж саме фсб...
показати весь коментар
28.08.2026 13:05 Відповісти
+3
Відчайдушна маніпуляція по питанню рускомовних півдня, сходу, а тим більше центру України - так в містах більшість ще розмовляє мовою окупанта, але у райьонах, селах - 95-98% - це україномовні. Якби з дня вибороння незалежності почали лагідно вводити українську, а не так, як комуняки у 45-50 роках прошлого століття рюську, то всієї оцеї кровавої війни просто не було б - не бубло б на чому рости рюському світу в український Україні.
показати весь коментар
28.08.2026 13:25 Відповісти
+3
Зрозуміло, ти за русскій мір в Україні. Путін теж. Отримаєш від нього ордєн мєдвєдєва.
показати весь коментар
28.08.2026 13:33 Відповісти

Завантаження...

 
 