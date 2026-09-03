Путин: РФ наносит "ответные удары", чтобы Украине "не хотелось" атаковать российские НПЗ

Российский диктатор Путин в очередной раз попытался убедить, что боевые действия против Украины якобы никоим образом не наносят ущерба российской экономике, а удары по украинской территории он назвал "ответом" на атаки ВСУ на НПЗ РФ.

Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Путина об Украине

Он заявил, что российские компании уже присоединились к работе по защите НПЗ, а "результат уже есть".

"Есть второй (метод борьбы с атаками ВСУ - ред.). Наносить ответные удары, чтобы [им] не хотелось причинять нам вред. Вот и все", - угрожает Путин.

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О состоянии нефтеперерабатывающих заводов

Путин также пытался убедить присутствующих, что позапрошлой ночью российская ПВО якобы отразила все атаки дронов на НПЗ - по его словам, украинские беспилотники пытались атаковать три нефтеперерабатывающих завода. Он также утверждал, что сейчас якобы осталось провести лишь 10% ремонтных работ на НПЗ.

Справка

Стоит отметить, что ВСУ атакуют российские военные заводы, производящие оружие для ударов по Украине, российские аэродромы, с которых взлетают истребители РФ, и нефтеперерабатывающие заводы, поставляющие топливо российской армии.

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