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Путин: РФ наносит "ответные удары", чтобы Украине "не хотелось" атаковать российские НПЗ

путін

Российский диктатор Путин в очередной раз попытался убедить, что боевые действия против Украины якобы никоим образом не наносят ущерба российской экономике, а удары по украинской территории он назвал "ответом" на атаки ВСУ на НПЗ РФ.

Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Путина об Украине

Он заявил, что российские компании уже присоединились к работе по защите НПЗ, а "результат уже есть".

"Есть второй (метод борьбы с атаками ВСУ - ред.). Наносить ответные удары, чтобы [им] не хотелось причинять нам вред. Вот и все", - угрожает Путин.

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О состоянии нефтеперерабатывающих заводов

Путин также пытался убедить присутствующих, что позапрошлой ночью российская ПВО якобы отразила все атаки дронов на НПЗ - по его словам, украинские беспилотники пытались атаковать три нефтеперерабатывающих завода. Он также утверждал, что сейчас якобы осталось провести лишь 10% ремонтных работ на НПЗ.

Справка

  • Стоит отметить, что ВСУ атакуют российские военные заводы, производящие оружие для ударов по Украине, российские аэродромы, с которых взлетают истребители РФ, и нефтеперерабатывающие заводы, поставляющие топливо российской армии.

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Автор: 

НПЗ (680) путин владимир (21857) россия (89409) война в Украине (9080)
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Топ комментарии
+16
..мабуть щось переплутав, на початку війни в Україні нічого не було, літаки бомбили міста як хотіли, так хто розпочав усе? Тварюка!!!
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03.09.2026 17:33 Ответить
+14
На яку, ****, "у відповідь"?! На анексію Криму 2014-го, чи на повномасштабне вторгнення 2022-го? Плюгава потвора!
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03.09.2026 17:38 Ответить
+12
Значить треба атакувати москву.
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03.09.2026 17:32 Ответить

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