Путин: РФ наносит "ответные удары", чтобы Украине "не хотелось" атаковать российские НПЗ
Российский диктатор Путин в очередной раз попытался убедить, что боевые действия против Украины якобы никоим образом не наносят ущерба российской экономике, а удары по украинской территории он назвал "ответом" на атаки ВСУ на НПЗ РФ.
Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Путина об Украине
Он заявил, что российские компании уже присоединились к работе по защите НПЗ, а "результат уже есть".
"Есть второй (метод борьбы с атаками ВСУ - ред.). Наносить ответные удары, чтобы [им] не хотелось причинять нам вред. Вот и все", - угрожает Путин.
О состоянии нефтеперерабатывающих заводов
Путин также пытался убедить присутствующих, что позапрошлой ночью российская ПВО якобы отразила все атаки дронов на НПЗ - по его словам, украинские беспилотники пытались атаковать три нефтеперерабатывающих завода. Он также утверждал, что сейчас якобы осталось провести лишь 10% ремонтных работ на НПЗ.
Справка
- Стоит отметить, что ВСУ атакуют российские военные заводы, производящие оружие для ударов по Украине, российские аэродромы, с которых взлетают истребители РФ, и нефтеперерабатывающие заводы, поставляющие топливо российской армии.
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