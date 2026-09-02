Рубіо про контакти США та Росії: Нам треба спілкуватися, у Путіна зараз проблеми з Україною

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви та загальні відносини між країнами.

Про це Рубіо заявив в ефірі The Brian Kilmeade Show, інформує Цензор.НЕТ.

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Візит Реткліффа у РФ

На запитання про появу в медіа версій, що Реткліфф міг обговорювати можливість тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна або передавати Москві попередження щодо ситуації на фронті, Рубіо заявив, що не знає, звідки взялися такі версії, оскільки деталі зустрічі відомі лише вузькому колу людей, які не спілкувалися з пресою — тобто, за його словами, це вторинні інтерпретації, а не факти з перших вуст.

Він наголосив, що поїздка мала здебільшого рутинний характер і не була безпрецедентною.

"У них [Росії] другий за величиною у світі ядерний арсенал. Тож США, попри геополітичні розбіжності, повинні мати можливість спілкуватися з ними", — сказав він.

Рубіо зазначив, що особисто зустрічався з головою МЗС РФ, і контакт між зовнішньополітичними відомствами двох країн триває.

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Про обмін між розвідками

За словами Рубіо, обмін інформацією між розвідувальними спільнотами США та Росії, включно з військовим відомством і механізмами уникнення конфліктів, існував тривалий час і не є чимось новим — подібна практика застосовувалася і за попередніх адміністрацій.

Візит Реткліффа, за його оцінкою, був насамперед продовженням побудови таких каналів комунікації між розвідками, які можуть виявитися корисними в кризовій чи конфліктній ситуації, а не частиною якоїсь ширшої окремої ініціативи.

Про позицію щодо Росії загалом

Коментуючи ширший контекст відносин із Москвою — зокрема співпрацю РФ з Іраном, — Рубіо зазначив, що позиції Вашингтона й Кремля щодо Тегерана не збігаються.

"У Росії, як ви знаєте, і у Путіна є свої проблеми, які, на мою думку, забирають більшу частину його часу та уваги, а саме — війна з Україною та, відверто кажучи, наслідки, які ці українські удари мають для російської економіки у поєднанні з санкціями", — додав посадовець.

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Візит Джона Реткліффа до Москви