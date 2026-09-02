Рубио о контактах США и России: Нам нужно общаться, у Путина сейчас проблемы с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал недавний визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву и общие отношения между странами.

Об этом Рубио заявил в эфире The Brian Kilmeade Show, сообщает Цензор.НЕТ.

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Визит Ретклиффа в РФ

На вопрос о появившихся в СМИ версиях, что Ретклифф мог обсуждать возможность трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина или передавать Москве предупреждения о ситуации на фронте, Рубио заявил, что не знает, откуда взялись такие версии, поскольку детали встречи известны лишь узкому кругу людей, которые не общались с прессой — то есть, по его словам, это вторичные интерпретации, а не факты из первых уст.

Он подчеркнул, что поездка носила в основном рутинный характер и не была беспрецедентной.

"У них [России] второй по величине в мире ядерный арсенал. Поэтому США, несмотря на геополитические разногласия, должны иметь возможность общаться с ними", — сказал он.

Рубио отметил, что лично встречался с главой МИД РФ, и контакт между внешнеполитическими ведомствами двух стран продолжается.

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Об обмене между спецслужбами

По словам Рубио, обмен информацией между разведывательными сообществами США и России, включая военное ведомство и механизмы предотвращения конфликтов, существовал в течение длительного времени и не является чем-то новым — подобная практика применялась и при предыдущих администрациях.

Визит Ретклиффа, по его оценке, был прежде всего продолжением налаживания таких каналов коммуникации между спецслужбами, которые могут оказаться полезными в кризисной или конфликтной ситуации, а не частью какой-то более широкой отдельной инициативы.

О позиции в отношении России в целом

Комментируя более широкий контекст отношений с Москвой — в частности, сотрудничество РФ с Ираном, — Рубио отметил, что позиции Вашингтона и Кремля в отношении Тегерана не совпадают.

"В России, как вы знаете, и у Путина есть свои проблемы, которые, на мой взгляд, отнимают большую часть его времени и внимания, а именно — война с Украиной и, откровенно говоря, последствия, которые эти украинские удары имеют для российской экономики в сочетании с санкциями", — добавил чиновник.

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Визит Джона Ретклиффа в Москву