Рубио о контактах США и России: Нам нужно общаться, у Путина сейчас проблемы с Украиной
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал недавний визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву и общие отношения между странами.
Об этом Рубио заявил в эфире The Brian Kilmeade Show, сообщает Цензор.НЕТ.
Визит Ретклиффа в РФ
На вопрос о появившихся в СМИ версиях, что Ретклифф мог обсуждать возможность трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина или передавать Москве предупреждения о ситуации на фронте, Рубио заявил, что не знает, откуда взялись такие версии, поскольку детали встречи известны лишь узкому кругу людей, которые не общались с прессой — то есть, по его словам, это вторичные интерпретации, а не факты из первых уст.
Он подчеркнул, что поездка носила в основном рутинный характер и не была беспрецедентной.
"У них [России] второй по величине в мире ядерный арсенал. Поэтому США, несмотря на геополитические разногласия, должны иметь возможность общаться с ними", — сказал он.
Рубио отметил, что лично встречался с главой МИД РФ, и контакт между внешнеполитическими ведомствами двух стран продолжается.
Об обмене между спецслужбами
По словам Рубио, обмен информацией между разведывательными сообществами США и России, включая военное ведомство и механизмы предотвращения конфликтов, существовал в течение длительного времени и не является чем-то новым — подобная практика применялась и при предыдущих администрациях.
Визит Ретклиффа, по его оценке, был прежде всего продолжением налаживания таких каналов коммуникации между спецслужбами, которые могут оказаться полезными в кризисной или конфликтной ситуации, а не частью какой-то более широкой отдельной инициативы.
О позиции в отношении России в целом
Комментируя более широкий контекст отношений с Москвой — в частности, сотрудничество РФ с Ираном, — Рубио отметил, что позиции Вашингтона и Кремля в отношении Тегерана не совпадают.
"В России, как вы знаете, и у Путина есть свои проблемы, которые, на мой взгляд, отнимают большую часть его времени и внимания, а именно — война с Украиной и, откровенно говоря, последствия, которые эти украинские удары имеют для российской экономики в сочетании с санкциями", — добавил чиновник.
Визит Джона Ретклиффа в Москву
- Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.
-
Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.
- США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России в связи с визитом своих чиновников.
- По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
- Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І після цього вони хочуть, щоб аятолли припинили свою ядерну програму?
Чи то я, від хронічного недосипу, з ґлузду з'їхав, чи то "великі правителі"...