Україна отримала від США інформацію про зустрічі, які цього тижня відбулися в Москві, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала інформацію від американської сторони щодо візиту керівника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 28 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

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"Узгодженість кроків із США"

"Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там була низка зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна "цінує узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити".

"Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було", - додав очільник держави.

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Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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