Україна отримала від США інформацію про зустрічі, які цього тижня відбулися в Москві, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала інформацію від американської сторони щодо візиту керівника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 28 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
"Узгодженість кроків із США"
"Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там була низка зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що Україна "цінує узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити".
"Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було", - додав очільник держави.
Візит Джона Реткліффа до Москви
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.
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Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
- За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
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