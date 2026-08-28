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Новини Візит Реткліффа до Москви
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Україна отримала від США інформацію про зустрічі, які цього тижня відбулися в Москві, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала інформацію від американської сторони щодо візиту керівника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 28 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

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"Узгодженість кроків із США" 

"Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там була низка зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна "цінує узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити".

"Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було", - додав очільник держави.

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Візит Джона Реткліффа до Москви

  • Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Читайте також: Директор ЦРУ Реткліфф міг повідомити Путіну про складне становище РФ, - NYT

Автор: 

візит (1791) Зеленський Володимир (26817) росія (47509) США (22516) Реткліфф Джон (18)
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Топ коментарі
+8
Коли українці отримають інформацію про зустріч в омані, і що це занюхане чудо там понапідписувало!
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28.08.2026 19:38 Відповісти
+8
А навіщо йому інформація від американців, адже в нього є своя крута розвідка під керівництвом видатного розвідника умєрова, сімʼя якого в америці!
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28.08.2026 19:48 Відповісти
+8
Приберіть хтось нарешті цю потвору семітську фсбешну
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28.08.2026 19:51 Відповісти

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