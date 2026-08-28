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Новости Визит Ретклиффа в Москву
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Украина получила от США информацию о встречах, которые состоялись на этой неделе в Москве, — Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от американской стороны информацию о визите главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 28 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Скоординированность действий с США" 

"Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах в Москве, которые состоялись в эти дни. Там прошел ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с Россией", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина "ценит согласованность действий и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что нужно сделать".

"Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло", — добавил глава государства.

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Визит Джона Ретклиффа в Москву

  • Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

  • Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

  • США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
  • По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
  • Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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Автор: 

визит (3289) Зеленский Владимир (25666) россия (89331) США (30390) Ретклифф Джон (17)
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Топ комментарии
+5
А навіщо йому інформація від американців, адже в нього є своя крута розвідка під керівництвом видатного розвідника умєрова, сімʼя якого в америці!
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28.08.2026 19:48 Ответить
+5
Приберіть хтось нарешті цю потвору семітську фсбешну
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28.08.2026 19:51 Ответить
+4
Коли українці отримають інформацію про зустріч в омані, і що це занюхане чудо там понапідписувало!
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28.08.2026 19:38 Ответить

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