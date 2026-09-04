Путин укрепил решимость продолжать войну против Украины после визита главы ЦРУ в Москву, - WP

Диктатор РФ Владимир Путин, пытаясь воспользоваться значительно ослабленной противовоздушной обороной Украины, усиливает бомбардировочную кампанию, которая, по его убеждению, заставит Киев пойти на уступки в отношении части ключевых территориальных требований Кремля - возможно, уже этой зимой.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей российской элиты и аналитиков, передает Цензор.НЕТ.

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Эскалация после визита Ретклиффа

Отмечается, что через десять дней после неожиданного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву российские войска усилили ракетные удары и атаки реактивными дронами по Украине, нацеливая их на гражданскую инфраструктуру - энергетику, водоснабжение, супермаркеты и продовольственные склады.

На фоне ухудшения состояния российской экономики и роста общественного недовольства Путин на этой неделе заявил об уверенности в ходе войны.

"Я не сомневаюсь, что враг потерпит поражение", - сказал он российским журналистам.

По оценке издания, эти слова подтверждают предположение, что визит Ретклиффа не только не убедил российского лидера остановить войну, но и, возможно, укрепил его решимость избежать перемирия и продолжать давить на Украину с целью добиться территориальных уступок.

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Что обсуждали в Москве

По данным трех источников, знакомых с ходом переговоров, в Москве Ретклифф предупреждал коллег из российской разведки, что эскалация войны ударит по самой России, и призвал вернуться к переговорам, аргументируя это слабой позицией РФ, которая будет только ухудшаться.

По данным WP, главной целью визита Ретклиффа было дать понять, что Украина не сдаст оккупированный Донбасс Москве.

Впрочем, по словам четвертого источника, осведомленного о ситуации, после встреч Ретклифф чувствовал, что донес нужный посыл, "но не сдвинул стрелку". Россия расценила визит как попытку убедить Путина остановиться, однако сам лидер Кремля, по словам собеседника, воспринял это как слабость.

"Послание было таким: у вас дела идут не очень хорошо. Пора говорить. Давайте решим этот вопрос, потому что через шесть или двенадцать месяцев будет еще хуже", - пересказал один из собеседников суть разговора.

Встреча с Бортниковым

Ретклифф изложил свою позицию во время встречи с главой ФСБ Александром Бортниковым - влиятельным представителем ближайшего окружения Путина, который ранее эффективно координировал обмен заключенными между США и Россией.

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Один из московских бизнесменов, пообщавшийся с изданием на условиях анонимности, рассказал, что в Кремле бытует мнение, будто ещё несколько месяцев войны не станут проблемой для России и её экономики, тогда как для Украины это "огромная проблема".

По его словам, у Путина есть расчет, что бомбардировки энергетической и водной инфраструктуры вокруг Киева приведут к максимальному недовольству населения и заставят украинское правительство закончить войну - поскольку уничтожить украинскую армию имеющимися ресурсами крайне сложно.

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