Белый дом опроверг информацию СМИ о замене Уиткоффа на Ретклиффа в переговорах по Украине

Соединенные Штаты не ведут никаких обсуждений об изменении переговорной команды по вопросу войны России против Украины и не планируют передавать эти полномочия директору ЦРУ Джону Ретклиффу.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Анна Келли написала в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.

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Как отреагировали у Трампа?

По ее словам, издание Financial Times опубликовало материал еще до объявленного дедлайна для комментариев, а затем утверждало, что Белый дом отказался от комментариев.

"Вся эта история - полная фейковая новость, приписанная низкоуровневым анонимным "источникам", которые не имеют ни малейшего представления, о чем говорят. Ни одного из этих якобы разговоров не происходит. Спецпредставитель Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают чрезвычайно упорно работать над мирным соглашением, и президент полностью доверяет им вести переговоры от имени Соединенных Штатов", - написала Келли.

Пресс-секретарь добавила, что, по ее мнению, Financial Times превратилась в "левое желтое издание", которое не заинтересовано в достоверной информации.

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Что этому предшествовало?

Ранее FT сообщало, что директор ЦРУ Джон Ретклифф готовится сыграть ведущую роль в переговорах США по прекращению войны России против Украины, поскольку администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность замены спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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