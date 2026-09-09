Уиткофф, Кушнер и Путин на встрече обсуждали возобновление трехсторонних переговоров, - Ушаков

В ходе встречи специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось возможное возобновление контактов с украинской стороной в трехстороннем формате.

Об этом сообщил помощник диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Речь шла о том, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате. Да, об этом был разговор", — сказал Ушаков.

Также отмечается, что Ушаков не исключает возможности возобновления трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

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Визит представителей Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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