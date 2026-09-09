В ближайшие недели есть возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров между Украиной и РФ, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров американских представителей в Киеве и Москве появилась возможность возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

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"Это очень сложный конфликт, который длится уже долгое время. Мы не видели особого прогресса со стороны ни одной из сторон в плане их готовности идти на уступки, и до этого момента обе стороны придерживались очень четких "красных линий". Но в эти выходные состоялись содержательные переговоры — как в Киеве, так и в Москве, и, надеюсь, благодаря этому мы сможем проложить путь вперед, чтобы возобновить переговоры, в которых США всегда были готовы играть роль посредника", — сказал он.

Рубио отметил, что не хочет быть чрезмерно оптимистичным, но и не настроен пессимистично.

"На мой взгляд, в течение ближайших нескольких недель есть возможность разработать "дорожную карту" для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, который будет приемлем для обеих сторон, ведь именно этого и нужно, чтобы положить конец конфликту — обе стороны должны согласиться на это", — добавил госсекретарь США.

На переговорах, сказал Рубио, были выдвинуты содержательные идеи, в отношении которых, по крайней мере впервые, казалось, появилась определенная общая открытость. Но работы еще очень много.

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Визит представителей Трампа в Украину и РФ

Напомним, 6 сентября спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые прибыли в Украину. 5 сентября они находились в России и провели встречу с диктатором Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Уиткофф и Кушнер "везут с собой предложение о прекращении войны".

Помимо спецпосланцев Трампа, в Украине с официальным визитом находились представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский провел встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Встреча с американскими специальными посланниками включала три раунда переговоров: ко второму присоединились советники по национальной безопасности стран Е3 — Германии, Франции, Великобритании.

Уиткофф заявил о "существенном прогрессе" в трехсторонних мирных переговорах.

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