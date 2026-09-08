Союзники Украины считают, что война продлится и в 2027 году, а Путин усилит обстрелы, - Bloomberg

Европейские и американские чиновники смирились с тем, что война России против Украины продлится и в 2027 году, признав, что последняя американская мирная инициатива не принесла никаких результатов в переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённых о ситуации чиновников, передает Цензор.НЕТ.

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Планы Путина на зиму

По словам европейских чиновников, Путин намерен усилить атаки на Украину в течение зимы, чтобы проверить ее сопротивление и решимость союзников Киева. Посланцы Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф не достигли значительного прогресса во время переговоров в Москве и Киеве на выходных.

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Президент Владимир Зеленский во вторник выразил надежду встретиться с Трампом в конце сентября. По его словам, обсуждения с американскими и европейскими союзниками будут продолжаться на уровне советников по вопросам национальной безопасности, а Украина стремится провести осенью дальнейшие трехсторонние переговоры с Вашингтоном и Москвой.

Он отметил, что американские посланники привезли в Киев "несколько" хороших идей, однако отказался вдаваться в подробности, объяснив это договоренностью с Вашингтоном более тщательно проработать детали перед обнародованием.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия "ожидает возобновления трехсторонних переговоров и остается открытой для мирного урегулирования". В то же время, по данным издания, Путин стремится взять под контроль всю Донецкую область в рамках любого соглашения - Украина неоднократно отклоняла требование передать "крепостной пояс" городов, которые россияне не смогли захватить с 2014 года, и вместо этого предлагала остановить войну на существующих линиях фронта.

Россия возобновила ракетные удары по Украине сразу после завершения трехдневной паузы, которую Путин объявил на время пребывания Кушнера и Виткоффа в Киеве.

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Оценка чиновников позиции Путина

По словам собеседников издания, Путин не продемонстрировал никаких признаков смягчения своей позиции, несмотря на сигналы США о необходимости новых идей для возобновления зашедших в тупик переговоров. По оценке одного из источников, план России на ближайшие шесть месяцев заключается в усилении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и усилении гибридных атак и политического вмешательства в Европе для подрыва поддержки Киева.

Лидер Кремля рассчитывает, что весной сможет выйти из ситуации сильнее, удерживая на плаву все более напряженную экономику России. Серьезные переговоры, по словам одного из источников, вряд ли состоятся по крайней мере до следующего года.

Источники издания подчеркивают, что союзники Украины должны уделить приоритетное внимание поставкам перехватчиков ПВО.

Европейские страны планируют приобрести американские ракеты Patriot, чтобы помочь Украине отразить ожидаемое усиление атак зимой - по данным источников, они дорабатывают план использования средств из "Перечня приоритетных потребностей Украины" (PURL) НАТО для закупки перехватчиков.

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Детали встречи в Кремле

По данным одного из источников, Путин использовал визит американских посланников, чтобы продемонстрировать силу внутри страны накануне парламентских выборов в Госдуму, которые состоятся 18–20 сентября. Он заставил американскую делегацию ждать до вечера, прежде чем встретиться с ней в Кремле - из-за этого Уиткофф и Кушнер провели многочасовой обед с посланником Путина Кириллом Дмитриевым в дорогом ресторане в центре Москвы.

По словам источников, трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной могут возобновиться после выборов в Госдуму, хотя эти дискуссии вряд ли существенно повлияют на заключение мирного соглашения.

Зеленский, в свою очередь, выразил большую осторожность в отношении результатов переговоров, не ожидая скорого завершения войны и прогнозируя Украине еще одну тяжелую зиму.

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