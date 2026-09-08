Союзники України вважають, що війна триватиме й у 2027 році, а Путін посилить обстріли, - Bloomberg

Європейські та американські чиновники змирилися з тим, що війна Росії проти України триватиме й у 2027 році, визнаючи, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів у переговорах із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних із ситуацією чиновників, передає Цензор.НЕТ.

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Плани Путіна на зиму

За словами європейських чиновників, Путін має намір посилити атаки на Україну протягом зими, щоб перевірити її опір та рішучість союзників Києва. Посланці Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф не досягли значного прогресу під час переговорів у Москві та Києві на вихідних.

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Президент Володимир Зеленський у вівторок висловив сподівання зустрітися з Трампом наприкінці вересня. За його словами, обговорення з американськими та європейськими союзниками триватимуть на рівні радників з питань нацбезпеки, а Україна прагне провести восени подальші тристоронні переговори з Вашингтоном і Москвою.

Він зазначив, що американські посланці привезли до Києва "кілька" хороших ідей, однак відмовився деталізувати, пояснивши це домовленістю з Вашингтоном ретельніше опрацювати деталі перед оприлюдненням.

Позиція Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія "очікує на відновлення тристоронніх переговорів і залишається відкритою до мирного врегулювання". Водночас, за даними видання, Путін прагне взяти під контроль усю Донецьку область у рамках будь-якої угоди — Україна неодноразово відхиляла вимогу передати "фортечний пояс" міст, які росіяни не змогли захопити з 2014 року, і натомість пропонувала зупинити війну на існуючих лініях фронту.

Росія відновила ракетні удари по Україні одразу після завершення триденної паузи, яку Путін оголосив на час перебування Кушнера і Віткоффа в Києві.

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Оцінка чиновників щодо позиції Путіна

За словами співрозмовників видання, Путін не продемонстрував жодних ознак пом'якшення своєї позиції, попри сигнали США про потребу нових ідей для відновлення застряглих перемовин. За оцінкою одного з джерел, план Росії на найближчі шість місяців полягає в посиленні ударів по енергетичній інфраструктурі України та посиленні гібридних атак і політичного втручання в Європі для підриву підтримки Києва.

Лідер Кремля розраховує, що навесні зможе вийти із ситуації сильнішим, утримуючи на плаву дедалі напруженішу економіку Росії. Серйозні перемовини, за словами одного із джерел, навряд чи відбудуться принаймні до наступного року.

Джерела видання наголошують, що союзники України мають надати пріоритет постачанню перехоплювачів ППО.

Європейські країни планують придбати американські ракети Patriot, аби допомогти Україні відбити очікуване посилення атак узимку — за даними джерел, вони доопрацьовують план використання коштів із "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) НАТО для закупівлі перехоплювачів.

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Деталі зустрічі в Кремлі

За даними одного з джерел, Путін використав візит американських посланців, аби продемонструвати силу всередині країни напередодні парламентських виборів до Держдуми, які відбудуться 18-20 вересня. Він змусив американську делегацію чекати до вечора, перш ніж зустрітися з нею в Кремлі — через це Віткофф і Кушнер провели кількагодинний обід із посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим у дорогому ресторані в центрі Москви.

За словами джерел, тристоронні переговори між США, Росією та Україною можуть поновитися після виборів до Держдуми, хоча ці дискусії навряд чи суттєво вплинуть на укладення мирної угоди.

Зеленський, своєю чергою, висловив більшу обережність щодо результатів переговорів, не очікуючи швидкого завершення війни й прогнозуючи Україні ще одну важку зиму.

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